Praha - Pražští radní dnes projednají výstavbu Rohanského mostu mezi Karlínem a Holešovicemi. Most má pomoci mimo jiné při rekonstrukci Hlávkova či Libeňského mostu. Na programu jednání je rovněž problematika ubytování prostřednictvím Airbnb nebo výjimka ze stavební uzávěry pro rekonstrukci Nádražní ulice v Praze 5.

O výstavbě mostu mezi Holešovicemi a Karlínem se začalo intenzivněji mluvit poté, co musel být letos v lednu kvůli havarijnímu stavu uzavřen Libeňský most. Rohanský most bude podle plánů 382 metrů dlouhý a 23 metrů široký a spojí Jateční ulici v Holešovicích s Rohanským nábřežím a Urxovou ulicí v Karlíne. Určen bude pro provoz tramvají a automobilů, ale i pro cyklisty a chodce.

Vedení hlavního města chce změnu zákona, která by upravila provozování ubytování přes aplikaci Airbnb. Poskytovatelé by měli například povinnost poskytnout údaje o ubytovaných a Praha chce také zavést možnost regulovat Airbnb prostřednictvím vyhlášky.

Radní projednají výjimku ze stavební uzávěry na Smíchově v Nádražní ulici a přilehlém okolí. V ulici bude rekonstruována tramvajová trať a v jejím okolí mají být postaveny nové domy. Řešit bude vedení města také vltavské náplavky.