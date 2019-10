Pražští radní projednají proměnu Václavského náměstí

Praha - Pražští radní dnes projednají dodávku klimatizací do více než stovky tramvají Škoda 15T ForCity, které jí dosud nejsou vybaveny. Na programu jednání je rovněž proměna horní části Václavského náměstí, rekonstrukce parteru před Šlechtovou restaurací nebo plán zimní údržby komunikací. Vedení města bude jednat i o ukončení memoranda o provozu elektrokoloběžek se společností Lime.

Dopravní podnik (DPP) koupil od firmy Škoda Transportation celkem 250 tramvají 15T ForCity. DPP se s firmou před zhruba čtyřmi lety domluvil, že bude do tramvají montovat klimatizace. První takto upravenou tramvaj představil DPP v srpnu 2015. Nyní by měl domluvit instalaci klimatizace do vozů dodaných před tímto datem.

Radní budou také řešit dokument zabývající se navrácením tramvají do horní poloviny Václavského náměstí. Město chce trať obnovit, dosud ale nerozhodlo, kudy koleje od budovy Národního muzea koleje po náměstí přesně povedou. Na programu jednání je také ukončení memoranda o provozu elektrokoloběžek s firmou Lime. Společnost podle vedení Prahy nedodržuje podmínky, které jsou v memorandu podepsaném loni na podzim uvedeny.