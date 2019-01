Praha - Pražští radní dnes projednají plán výstavby tramvajové trati na Václavském náměstí. Koleje se mají vrátit do horní poloviny náměstí. Na programu jednání je rovněž analýza pozemků vhodných pro bytovou výstavbu a studie takzvaných transformačních území.

Vedení hlavního města chce stavět tramvajovou trať z Vinohradské třídy přes Václavské náměstí a napojit ji na koleje spojující Vodičkovu a Jindřišskou ulici. Trať má sloužit pro snazší cestu z Žižkova a Vinohrad a zároveň pomoci například při výluce či nehodě v Ječné ulici, kterou dnes mohou tramvaje objíždět pouze přes Nusle a Podskalí.

Studie transformačních území by se měla zabývat pozemky, které jsou určeny k budoucímu rozvoji. Dokument by se měl zabývat územími o velikosti nad 30 hektarů. Radní by měli také zadat Institutu plánování a rozvoje (IPR) vypracovat přehled pozemků vlastněných Prahou, které jsou na základě platného územního plánu vhodné pro výstavbu bytů. Vedení města projedná také jmenování členů dvou komisí pro prevenci kriminality a udělování grantů v oblasti životního prostředí.