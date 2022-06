Pražští radní odvolali z dozorčí rady DPP místostarostu Prahy 9 Doležala

Praha - Pražští radní v pozici valné hromady dopravního podniku (DPP) odvolali z dozorčí rady podniku místostarostu Prahy 9 Marka Doležala (TOP 09). Valná hromada rovněž vyzvala dozorčí radu, aby vypsala veřejnou soutěž na všechna místa v představenstvu DPP. Novinářům to dnes řekli primátor Zdeněk Hřib (Piráti) a jeho náměstek Adam Scheinherr (Praha Sobě). Doležal podle Scheinherra hrubě porušil povinnosti člena dozorčí rady DPP. Podle náměstka byl odvolán v souvislosti s kauzou korupce v dopravním podniku, v níž policie obvinila 11 lidí včetně bývalého primátorova náměstka Petra Hlubučka a lobbisty Michala Redla.

V dozorčí radě DPP skončili v uplynulém týdnu obviněný Hlubuček a Michal Zděnek. DPP je největší městskou firmou a její dozorčí radu volí pražští radní ve formě valné hromady podniku. Opoziční ODS vyzvala kvůli Hlubučkově kauze k rezignaci celou dozorčí radu. To podle Scheinherra ale nelze, navíc by to bylo nezákonné.

"Je to na základě toho, že se pan Doležal objevil v policejních odposleších, že diskutuje s panem (Pavlem) Dovhomiljou, jak má kdo rozkrádat Prahu. Navíc to byl pan Doležal, kdo po boku pana Hlubučka navrhoval volbu pana (Mateje) Augustína (do představenstva DPP), když já jsem to odmítal, proto jsme ihned reagovali," řekl Scheinherr. Při volbě pak ale náměstek nakonec hlasoval v souladu s koaličními partnery.

Doležal ještě před jednáním rady rozeslal svou rezignaci, která je ale neplatná, dokud ji neprojedná dozorčí rada, která zasedne ve středu. Proto jej radní dnes odvolali. Doležal svou rezignaci zdůvodnil mimo jiné neodbornými opatřeními v řízení DPP či nahodilými rekonstrukcemi. Zároveň vytkl Scheinherrovi, že své návrhy prosazuje se svými příznivci takzvaně na sílu.

Scheinherr dnes dopoledne označil Doležalovo tvrzení za PR a snahu zmírnit škody související s Hlubučkovou kauzou. Zároveň podle něj porušil povinnosti člena rady, když neoznámil možné spáchání trestného činu. "Byl členem dozorčí rady za TOP 09 a měl chránit zájmy hlavního města. Podle informací z policejního spisu však činil pravý opak. Z odposlechů vyplynulo, že mu člen gangu Pavel Dovhomilja v říjnu 2020 na večírku popisoval ovlivňování zakázek. Coby člen dozorčí rady DPP měl bez prodlení informovat policii o tom, že dochází k protiprávnímu zasahování do chodu této městské společnosti," uvedl Scheinherr. Doležal je podle něj členem stejné "sítě kamarádíčků", kteří jsou dnes obviněni a část z nich je ve vazbě.

Doležal v rezignačním dopise napsal, že výtky opakovaně prezentoval, za což se údajně stal pro Prahu Sobě nepohodlným. Vedení podniku vytkl postup při řešení společného podniku u stanice metra C Nádraží Holešovice, servisní služby od společnosti Škoda Plzeň nebo dopravních systémů podniku. "V této atmosféře, kdy Adam Scheinherr se svými příznivci na sílu protlačí jakýkoliv návrh a já v dozorčí radě nemám skutečnou možnost zabránit návrhům, jež jsou zcela v rozporu s mým přesvědčením a jdoucím proti principům odpovědného hospodaření, jsem se rozhodl k okamžité rezignaci," dodal Doležal.

Opoziční ODS dnes vyzvala k rezignaci celou dozorčí radu včetně Scheinherra. Podle občanských demokratů mělo vedení společnosti učinit kroky, včetně personálních změn, které by zabránili vyvádění peněz z podniku. "Tento krok je nehlasovatelný a nezákonný. Nemůžeme odvolat členy zvolené za zaměstnance. ODS se snaží zaujmout mediálně, protože já jsem naopak ten, kdo v žádných odposleších nefiguruje, ale dva roky spolupracoval s policií," řekl Scheinherr. Praha Sobě v dnešním tiskovém prohlášení označila výzvu ODS za drzost.