Pražští Piráti zahájili schvalování koaliční smlouvy se Spolu a STAN

Praha - Pražští Piráti zahájili schvalování koaliční smlouvy se Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) a STAN pro pražskou radnici. Proces s diskusí členů krajského fóra ke znění dohody potrvá týden. Hlasování o vstupu do koalice zabere poslední dva dny, sdělili Piráti v tiskové zprávě. Pirátská strana má mít v radě čtyři zástupce. Končící primátor Zdeněk Hřib by se měl stát prvním náměstkem primátora pro dopravu, zastupitelka Jana Komrsková náměstkyní pro životní prostředí a klimatický plán, zastupitel Daniel Mazur radním mimo jiné pro informační a komunikační technologie a pro vědu výzkum a inovace a dosavadní radní Adam Zábranský radním pro majetek, transparentnost a legislativu.

Ostatní strany budoucí koalice projednají smlouvu příští týden. V případě pirátského hlasování se pro vstup do koalice musí vyslovit podle tiskové zprávy nadpoloviční většina všech hlasujících. Proces vnitrostranického schvalování dohody je u Pirátů nejdelší. Strany Spolu ještě budou schvalovat i rozložení míst v radě města. Dohoda by měla být podepsaná před jednáním pražského zastupitelstva v polovině února, na kterém budou členové volit nové vedení hlavního města v čele s primátorem Bohuslavem Svobodou (ODS).

Zástupci koaličních stran uzavřeli debaty nad textem dohody ve čtvrtek v noci. Dokončili přesné znění programu a zabývali se také obsazením funkcí. Následně se ve smlouvě ještě opravovaly chyby a nepřesnosti.

Členové pirátského zastupitelského klubu hlasovali o nominacích do vedení města podle předsedy Mazura jednomyslně. "To považuji za jednoznačný signál, že zastupitelský klub je s vyjednanou koaliční smlouvou spokojen," sdělil. V dohodě jsou podle něho výrazně zastoupeny stranické priority. "Za všechny jsou to například zahájení masivní výstavby městských nájemních bytů, vybudování tramvajového okruhu, ochlazení Prahy milionem stromů, výstavba vědeckotechnického parku a vdechnutí nového života zanedbaným sídlištím," uvedl. Předseda pražských Pirátů Ondřej Chrást označil dojednanou koaliční smlouvu za "maximum možného".

Jednání o koalici na vládním půdorysu Spolu, Pirátů a STAN trvají od loňských zářijových voleb, postupně se z různých důvodů komplikovala. Situaci v polovině ledna odblokovala nabídka Spolu, aby Piráti a STAN měli dohromady většinu v radě, a následně vystoupení Pirátů z aliance, kterou dříve založili s Prahou Sobě.

Dohoda podle dřívějších informací předpokládá to, že Spolu připadnou v radě finance a rozpočet, sociální věci, bydlení a zdravotnictví, kultura a cestovní ruch a infrastruktura. Budoucí primátor Svoboda by měl mít na starosti bezpečnost, zahraniční vztahy a energetiku. STAN bude mít radní pro územní rozvoj a pro školství a sport.

Komunální volby na magistrát loni na podzim vyhrála koalice Spolu, v 65členném zastupitelstvu získala 19 mandátů. Druhé skončilo ANO se 14 mandáty. Piráti mají 13 zastupitelů a Praha Sobě 11 mandátů. Pět zastupitelů získalo hnutí STAN a tři SPD. Vyjednávání o novém vedení Prahy trvá více než čtyři měsíce a je tak nejdelší od vzniku České republiky.