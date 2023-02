Pražští Piráti v hlasování schválili vstup do magistrátní koalice

Praha - Pražští Piráti schválili v on-line hlasování vstup do magistrátní koalice se Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) a hnutím STAN. Pro bylo 86 procent hlasujících. ČTK to sdělila jejich mluvčí Martina Vacková. Dvoudennímu hlasování předcházela pětidenní neveřejná diskuse na fóru. Vstup do koalice už schválily i ostatní strany. Smlouvu plánují politici podepsat před jednáním zastupitelů 16. února, kde chtějí zvolit nové vedení metropole v čele s primátorem Bohuslavou Svobodou (ODS).

Pro vstup do koalice byly potřeba hlasy nadpoloviční většiny členů Pirátské strany v metropoli, kterých jsou zhruba tři stovky. "Náš vnitrostranický svátek demokracie, tedy hlasování všech Pirátů a Pirátek v Praze, mě potěšil, výsledek se dal předvídat už z probíhající konstruktivní diskuse," uvedl předseda pražského krajského sdružení Ondřej Chrást. "Prosazení většiny našich programových priorit do znění koaliční smlouvy bylo pro řadu členů, stejně jako pro mě, argumentem pro vstup. V předešlých čtyřech letech se nám podařilo nastartovat řadu pozitivních změn a s jejich pokračováním koaliční smlouva počítá," uvedl.

Návrh koaliční smlouvy, kterou vyjednávači Spolu, Pirátů a STAN dokončili minulý pátek, již schválily orgány ODS, TOP 09, lidovců a naposledy v pátek i krajský výbor pražského STAN.

V nově vznikající koalici bude mít v jedenáctičlenné městské radě pět zástupců Spolu, přičemž ODS bude mít tři zástupce včetně primátora Bohuslava Svobody a TOP 09 dva. Lidovci v radě zastoupeni nebudou, Piráti budou mít čtyři radní a STAN dva. Koalice bude mít v 65členném zastupitelstvu většinu 36 hlasů. Přestože kandidovala za Spolu, chybět má pod smlouvou podpis dosavadní radní a senátorky Hany Kordové Marvanové.

Jednání o koalici v Praze na vládním půdorysu Spolu, Pirátů a STAN trvají od loňských zářijových voleb, postupně se z různých důvodů komplikovala. Situaci v polovině ledna odblokovala nabídka Spolu, aby Piráti a STAN měli dohromady většinu v radě, a následně vystoupení Pirátů z aliance, kterou dříve založili s Prahou Sobě.

Komunální volby na magistrát loni na podzim vyhrála koalice Spolu a v zastupitelstvu získala 19 mandátů. Druhé skončilo ANO se 14 mandáty. Piráti mají 13 zastupitelů a Praha Sobě 11 mandátů. Pět zastupitelů získalo hnutí STAN a tři SPD. Jednání o koalici trvají od loňských zářijových voleb, a jsou tak nejdelší od vzniku České republiky.