Pražští Piráti chtějí při úspěchu ve volbách dokončit tzv. tramvajový okruh

Pražský primátor Zdeněk Hřib (uprostřed), předseda výboru pro IT a Smart City ZHMP Jaromír Beránek a projektová manažerka v oblasti dopravy Gabriela Lněničková vystoupili na tiskové konferenci pražských Pirátů k představení programu do komunálních voleb: doprava a vlajkový projekt Tramvajového okruhu, 13. září 2022, Praha. ČTK/Šimánek Vít

Praha - Pražští Piráti chtějí v případě úspěchu v podzimních volbách řešit dopravu mimo jiné dokončením tzv. tramvajového okruhu města. Usnadnil by podle nich cestování mezi městskými částmi, kdy by lidé nemuseli jezdit MHD přes centrum nebo auty. Délka tratě, kterou zbývá dostavět, je 19 kilometrů a vyšla by na 14 miliard korun. Novinářům to dnes řekli primátor Zdeněk Hřib (Piráti), zastupitel Jaromír Beránek (Piráti) a projektová manažerka Pirátů Gabriela Lněničková.

"Praha má dobré tramvajové spojení do centra, ale chybí propojení městských částí mimo širší centrum. A proto jsme přišli s ideou dostavby tramvajového okruhu, který by umožnil pohodlné a rychlé cestování mezi městskými částmi. Výhodou také je, že nabídne konkurenceschopnou alternativu k automobilové dopravě," řekla Lněničková.

Tramvajový okruh propojí čtyři vlaková nádraží, a sice v Podbabě, Dejvicích, Smíchovské a Nádraží Eden, a zároveň z něj půjde přestoupit na všechny trasy metra. "Délka nedokončené části tvoří asi 19 kilometrů, což je jedna třetina z celkové délky, protože některé úseky už jsou v provozu," řekla Lněničková. Celý okruh by mohl být hotov do roku 2035.

Z částí, které schází dostavět, je to podle Lněničkové například úsek mezi Podbabou, Bohnicemi a Kobylisy na severu města a na jihu pak od budoucího Dvoreckého mostu přes Dvorce Jeremenkovou na Budějovickou a na Pankrác. Právě na jihu by tramvaje mohly tvořit alternativu jízdě autem, kde lidé jezdí po Jižní Spojce. Dalším úsekem by byla přímá trať z Chodovské ke stadionu Slavie a rovněž úsek z Kubánského náměstí na Vinohradskou a na Želivského.

Kromě okruhu by Piráti po volbách podle Hřiba chtěli zvýšit investice do veřejné dopravy. "Historické centrum nafouknout nejde a počet aut neustále narůstá. Dopravu je třeba řešit prostřednictvím masivní podpory MHD," řekl Hřib. K tomu by měly posloužit například peníze z evropských fondů. "Předjednal jsem sedm miliard na další investice do tramvají," dodal.

Druhým pilířem pro Piráty je využití inteligentních řešení a rozšíření informačních technologií. Sesbírané informace z měření by pak posloužila k řízení i rozvoji dopravy. Jedním z řešení, jak zatraktivnit MHD, má být využití tzv. intermodálního plánovače trasy. "Díky němu si budete moci vyhledat cestu od dveří ke dveřím," řekl Beránek. To znamená, že do trasy budou započítány cesta pěšky od stanice metra či zastávky až k domu, za jak dlouho člověk dojede na kole nebo případně autem.

Jako další krok zástupci Pirátů zmínili zastropování jízdného. Od letošního jara funguje u denního jízdného, což znamená, že když si cestující zakoupí několik jízdenek a jejich součet překročí hodnotu denního lístku, zbytek dne jezdí zadarmo. To by Piráti chtěli rozšířit na další kupóny.