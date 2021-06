Pražští hygienici apelují na dodržování opatření, počty nakažených stoupají

Praha - Pražští hygienici apelují na obyvatele, aby nadále dodržovali bezpečnostní protikoronavirová opatření, aktuální stav epidemie sledují se znepokojením. Počty nových případů covidu v Praze od poloviny minulého týdne přestaly klesat a pozvolna stoupají. Mezi regiony Česka je Praha v absolutním čísle aktuálně krajem s nejvyšším výskytem covidu-19. Na webu pražských hygieniků to uvedl jejich mluvčí Zbyněk Boublík. O horšící situaci v metropoli hovořil ve středu na jednání sněmovního zdravotního výboru ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Nových případů za týden na 100.000 obyvatel bylo v metropoli ke středě 17,2, zatímco celostátní průměr byl 7,5.

"Přesné důvody pozastavení poklesu nových případů v Praze se zatím nedají přesně vysvětlit: jednou z možností je zvýšený pohyb lidí v hlavním městě, tedy velká mobilita obyvatelstva," uvedl mluvčí.

Hygienici proto vyzývají obyvatele, aby v mezilidských kontaktech nadále dodržovali bezpečnostní opatření v podobě adekvátní ochrany dýchacích cest, vzájemných odstupů ve vzdálenosti alespoň dvou metrů a co nejčastějšího mytí nebo dezinfekce rukou. Stěžejní je podle nich také očkování proti covidu a u dosud neočkovaných lidí je rovněž důležité pravidelné testování. Nutné je také striktní dodržování protiepidemických opatření po návratu se zemí s vysokým výskytem covidu-19.

Pražská hygienická stanice (HSHMP) má v posledních třech týdnech hlášeno osm potvrzených nových variant koronaviru. "V jednom případě se jednalo o variantu gama (dříve brazilskou), sedm dalších onemocnění bylo způsobeno variantou delta (dříve indickou). Zároveň HSHMP očekává potvrzení nebo vyvrácení u sedmi podezření na nové varianty koronaviru, ve všech případech se jedná o podezření na variantu delta," uvedl mluvčí.

Podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislava Duška jsou za nárůstem nových případů v Praze zejména mladší ročníky. Ve skupině 16 až 19 let je incidence na 100.000 obyvatel v Praze 31,5 a v celé ČR 12,9, u starší skupiny 20 až 29 let je to v Praze 59,9 a v celé zemi 15,6. "Je to trochu déj? vu. Takhle přesně se ta Praha chovala i minulé léto," řekl Dušek. "Každý má hned prvoplánovou interpretaci, že v Praze se otevřelo velké množství barů a nakazí se tam lidé. Možná je to pravda, ale potvrdit to v tuto chvíli nemohu," dodal.

Výskyt onemocnění covid-19 v Praze za uplynulých 28 dnů k 22. červnu:

26. 5. – 1. 6. 2021 313 onemocnění incidence 23/100 000 obyvatel 2. – 8. 6. 2021 305 onemocnění incidence 23/100 000 obyvatel 9. – 15. 6. 2021 161 onemocnění incidence 12/100 000 obyvatel 16. – 22.6. 2021 230 onemocnění incidence 17/100 000 obyvatel

Zdroj: Hygienické stanice hlavního města Prahy (HSHMP)