Pražští hasiči začali v Malešicích stavět stany pro ukrajinské uprchlíky

Praha - Pražští hasiči začali dnes v Malešicích na pozemku České pošty (ČP) stavět stanové městečko pro ukrajinské uprchlíky, především ty, kteří pobývají na hlavním nádraží. Na nádraží v minulých týdnech přebývaly stovky běženců, především romského původu. Kapacita městečka bude 150 míst a jeho součástí bude zázemí včetně jídelního stanu či sprch. ČTK to řekli mluvčí hasičů Martin Kavka a mluvčí ČP Matyáš Vitík. Dnes zhruba v 10:00 na místě již stály tři stany a hasiči začínali stavět čtvrtý. Dělníci zároveň káceli náletové dřeviny v části areálu. Práce na vybudování městečka by měly trvat 12 hodin. Kdy se v něm objeví první uprchlíci, zatím není jasné.

V Praze funguje již několik týdnů stanové městečko v Troji, kde bylo k dnešnímu ránu 147 uprchlíků. Praha se potýká s velkým přílivem uprchlíků a nedostatečnou ubytovací kapacitou. Jedná proto s vládou a ostatními kraji o přemístění uprchlíků do krajů, které nejsou tolik vytíženy. Asistenční centrum KACPU ve Vysočanech pro uprchlíky, které slouží pro Prahu a střední Čechy, dosud odbavilo přes 90.000 lidí.

"Koncept stanového městečka je stejný jako v Troji, je to koncept, který trénujeme. Měli jsme požadavek na podobu areálu, aby sem ten koncept zapadl, takže se dokončují práce, kdy se musí vysekat křoviny, abychom tady mohli postavit deset stanů," řekl Kavka.

Provoz městečka v Malešicích bude mít na starosti magistrát. Přesné podmínky jeho fungování by měl projednat ve středu na svém zasedání magistrátní krizový štáb. Ten rozhodne také o systému, podle kterého budou uprchlíci do stanů převáženi, a určí, kdy se zde objeví první z nich.

Praha v posledních týdnech řeší problém především s uprchlíky romského původu, kteří v nevyhovujících podmínkách přebývají na hlavním nádraží. Část z nich byli lidé, kteří na víza neměli nárok, protože měli zároveň maďarské občanství. Na nádraží se vraceli také běženci, s kterými vůbec nebylo zahájeno řízení o udělení víz, protože jim chyběli doklady nebo razítko, které by potvrzovalo jejich vstup do schengenského prostoru. Byli tam i uprchlíci, kteří původně mířili do jiných zemí a vrátili se, nebo odešli z nabídnutého ubytování.

Městečko v Malešicích vzniká na pozemku vedle třídírny ČP mezi ulicemi Českobrodská a Sazečská a vlakovými kolejemi. "Pozemek patří částečně ČP a částečně magistrátu a má rozlohu 5000 metrů čtverečních. Výhoda je, že kromě těch náletových dřevin zde není nic, co by bránilo výstavbě městečka. Kácejí se pouze křoviny, žádné stromy se kácet nebudou," řekl Vitík. Na odstraňování zeleně dohlíží úředník z odboru životního prostředí Prahy 10 a rovněž zástupce odchytové stanice.

Stejně jako v Troji také v Malešicích bude desítka stanů pro ubytování, společné prostory jako jídelna, sprchy a sociální zařízení a vznikne dětský koutek. "Plán výstavby, který jsem od velitele viděl, je de facto totožný s Trojou, liší se jen v pár drobnostech," řekl Kavka. Výstavba stanů trvá čtyři až pět hodin. Následně je potřeba areál napojit na inženýrské sítě. "Za 12 hodin by mělo být hotovo. Tady to možná bude trvat trochu déle, protože areál není ještě plně připraven," řekl Kavka.