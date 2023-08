Pražští hasiči v novém zařízení trénovali zásahy v reálném ohni a kouři

Praha - Pražští hasiči dnes s pomocí speciálně upravených kontejnerů trénovali zásahy proti požárům v uzavřených prostorech v podmínkách reálného ohně a kouře. Nové výcvikové zařízení, které to umožňuje, dnes novinářům při cvičení představil ředitel hasičského sboru hlavního města Luděk Prudil. Cvičení se dnes zúčastnila zhruba dvacítka požárníků, postupně se v takzvaném výcvikovém polygonu mají vystřídat všichni pražští hasiči včetně dobrovolných.

Fotogalerie

Cvičiště se nachází mimo obytnou zástavbu v Malešicích na pozemcích, které sboru zapůjčila společnost Skanska. Výcvikový polygon se skládá ze dvou propojených dopravních kontejnerů. Z menšího je vytvořená pec, ve které hoří staré palety a vzniklé plameny s kouřem pronikají do většího kontejneru sloužícího k výcviku. Lektoři v něm kontrolou přívodu vzduchu mohou simulovat různé podmínky a situace, které vznikají při skutečných požárech, například v bytech.

Hasiči polygon zhruba za půl milionu korun, které poskytl pražský magistrát, budovali loni a předloni. Zkušební provoz začal podle Prudila v květnu, od té doby výcvik absolvovalo 157 profesionálních a dobrovolných hasičů. "V tomto okamžiku přecházíme do režimu pravidelného výcviku jednotek," uvedl ředitel. "Všichni hasiči projdou postupně výcvikem na tomto zařízení, aby měli opravdu tu správnou zkušenost s požárem, zplodinami hoření a s teplem," řekl dále.

V kontejneru vzniká takzvaná neutrální rovina, kdy se kouř a plameny vyskytují v horní části prostoru a v dolní jsou relativně lepší podmínky. "Proto když se máte dostat z bytu, kde vypukl požár, tak po čtyřech," vysvětlil Prudil. Hasiči vybavení dýchacími přístroji se při výcviku pohybovali pod touto rovinou, a měli tak možnost sledovat, jak se oheň a kouř v uzavřeném prostoru chová a nacvičovat různé situace.

Šéf výcvikového střediska Marek Steiner dodal, že v uzavřených prostorech je kouř schopen dalšího hoření a běžné jsou skokové nárůsty teploty. Samotný výcvik je podle něj koncipován na 40 minut, což je doba, kterou by měli být požárníci s potřebným vybavením schopni v prostoru bez problémů vydržet. Hasiči se také učí dbát o svoji bezpečnost a rozeznat, kdy nastal subjektivní problém a je potřeba se stáhnout.

Před samotným výcvikem "za horka" hasiči trénovali i techniku takzvaného 3D hašení, při které v uzavřených prostorech míří proud vody do prostoru, a nikoliv přímo na hořící povrch. "Klade to větší nároky na ovládání proudnice a na hasiče samotné," vysvětlil Steiner. Další trénovanou technikou bylo větrání prostoru s pomocí proudu vody nebo práce se zařízením Cobra. To umožňuje proudem vody se speciální příměsí a s tlakem 300 atmosfér proříznout otvor ve stěně či střeše, kterým následně do prostoru vhání vodu s cílem snížit teplotu uvnitř tak, aby požárníci mohli vstoupit bez rizika výbuchu z náhlého přísunu vzduchu.