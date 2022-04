Pražský půlmaraton vyhráli Renju a Jepletingová, nejlepší Čech byl Homoláč

Praha - Pražský půlmaraton seriálu RunCzech, který se po třech letech vrátil na tradiční trať historickým centrem města, vyhráli Keňan Kenneth Kiprop Renju a jeho krajanka Nesphine Jepletingová. Nejlepším Čechem byl v mrazivém počasí Jiří Homoláč. Nejlepší závodníci běželi pod hodinu, ale mužský traťový 58:47 odolal. Renju finišoval v čase 59:28.

V čele závodu byla čtveřice afrických běžců. Renju rozhodl o svém triumfu při náběhu na Mánesův most několik stovek metrů před cílem u Rudolfina, kdy se oddělil od osmého muže historických tabulek Philemona Kiplima.

"Jsem šťastný. Byla velká zima, takže jsem neběžel osobní rekord. Jsem rád za vítězství," řekl České televizi pětadvacetiletý Renju, který si letos v únoru při závodě ve Spojených arabských emirátech vylepšil osobní maximum na 58:35. Do Prahy by se chtěl vrátit. "Tahle trať je rychlá. Může zde padnout světový rekord. I přes to, jaké tu panovaly podmínky, tak se běželo rychle," dodal.

Pod hodinu se dostal i třetí Matthew Kimeli, který odsoudil ke čtvrté příčce vítěze posledních dvou klasických ročníků pražského půlmaratonu z let 2018 a 2019 Benarda Kimeliho. Roli největšího českého favorita potvrdil Homoláč, který běžel půlmaraton nejlépe od roku 2019. V čase 1:04:36 ještě cítil vzhledem k podmínkám rezervy.

"Bylo to dneska náročné, dost foukal vítr. Střídali jsme se s klukama, ale byl to boj. Jsem rád, že jsem po dvou letech předvedl zase krásný výkon a věřím, že to bude ještě lepší. Protože natrénováno mám," řekl Homoláč. "Věřím, že v ideálních podmínkách by to bylo za 63 nebo možná i za 62, to je teď těžké říct," doplnil.

Ženský závod vyhrála Keňanka Nesphine Jepletingová. Pětadvacetiletá běžkyně se jako jediná z žen dostala pod hodinu a sedm minut. Časem 1:06:57 porazila o devatenáct sekund Irine Cheptaiovou. "Počasí mě zaskočilo, nečekala jsem, že bude taková zima. Nejhorší byl protivítr, který způsobil, že to v některých momentech bylo opravdu těžké," řekla.

Třetí skončila favorizovaná členka RunCzech Racing Teamu Brenda Jepletingová (1:08:39). Nejlepší Češkou byla Hana Homolková (1:20:31), která dnešní výhrou navázala na loňské triumfy při půlmaratonech seriálu RunCzech v Karlových Varech, Olomouci, Ústí nad Labem i Českých Budějovicích.

Pražský půlmaraton: Muži: 1. Renju 59:28, 2. Kiplimo 59:33, 3. M. Kimeli (všichni Keňa) 59:46, ...14. Homoláč 1:04:36, 19. J. Zemaník 1:07:01, 20. Křivohlávek (všichni ČR) 1:07:11. Ženy: 1. N. Jepletingová 1:06:57, 2. Cheptaiová 1:07:16, 3. B. Jepletingová (všechny Keňa) 1:08:39, ...Homolková 1:20:31, Kamínková 1:21:21, Rusínová (všechny ČR) 1:24:05.