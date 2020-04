Pražský program úvěrů pro firmy by se měl spustit 20. dubna

Praha - Program pražským magistrátem garantovaných úvěrů pro malé a střední firmy by se měl spustit 20. dubna. Město ve středu v noci obdrželo návrh smlouvy od Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB), která bude půjčky stejně jako v případě dosavadních vládních programů zajišťovat. ČTK to dnes řekl pražský radní Vít Šimral (Piráti). Praha dá do programu více než 500 milionů korun z evropského operačního programu Praha - pól růstu, dalších 400 milionů slíbil stát.

Radní uvedl, že přes Velikonoce se bude smlouva připomínkovat a příští týden ve čtvrtek by se měla konat mimořádná rada, kde se dokument schválí. Následně by do ČMZRB měli zamířit zaměstnanci magistrátního odboru evropských fondů, aby pomohli s přípravami. Program by se pak měl spustit po víkendu v pondělí, řekl radní. Dodal, že podle jeho informací plánuje ministerstvo průmyslu a obchodu ve stejný den spustit další vládní program COVID III.

Peníze z pražského operačního programu byly původně určeny na podporu inovací, radní změnu jejich využití schválili v pondělí. Pokud stát přispěje slíbenými 400 miliony korun, celková částka krytých úvěrů by se měla pohybovat kolem dvou miliard korun. Zástupci vedení města uvedli, že podle ekonomů budou pražské firmy potřebovat půjčky ve výši asi pěti miliard.

Primátor Zdeněk Hřib (Piráti) v pondělí řekl, že rozdíl do cílové částky by měl dorovnat stát prostřednictvím programu COVID III. Do toho by podle dřívějších vyjádření ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) měli již mít přístup i pražští podnikatelé. V případě dosavadních programů tomu tak není, protože jsou financovány z evropských strukturálních fondů, určených pro méně rozvinuté regiony. Hlavní město je jako bohatý region čerpat nemůže.

Pražský program bude mít stejné podmínky jako vládní COVID II. Podnikatelé budou moci žádat o bezúročné úvěry od 10.000 do 15 milionů korun či o příspěvek až milion korun na úhradu úroků. Praha bude za půjčky ručit do 80 procent. Program se vztahuje na malé a střední podniky do 250 zaměstnanců a s ročním obratem do 50 milionů eur.