Praha - Ústředním tématem pražského novoročního ohňostroje bude svoboda a sametová revoluce, od níž příští rok v listopadu uplyne 30 let. Světelná show ukáže pět obrazů, každý znázorní jednu etapu cesty ke svobodě v roce 1989. První pyrotechnika bude 1. ledna odpálena v 18:00 z Letenských sadů v prostoru metronomu. Ohňostroj potrvá téměř 11 minut. ČTK o tom dnes informoval pražský magistrát, který za ohňostroj zaplatí 1,7 milionu korun.

Jednotlivé obrazy, které nesou názvy Modlitba, Holé ruce, Jednota, Zakázané ovoce a Svoboda, i zvukový doprovod jsou připraveny tak, aby evokovaly vzpomínky spjaté se sametovou revolucí. Příběh je pojat jako vyprávění otce, který popisuje osobní zážitky z roku 1989 své dceři. Celkem bude odpáleno 4033 ran a váha odpáleného materiálu bude zhruba čtyři tuny.

"V roce 2020 bude Praha reflektovat trend velkých evropských metropolí a popřípadě zvolí úspornější a zároveň efektivní variantu. Uvažujeme i o variantě tichého ohňostroje, pokud tomu vyhoví lokální terénní podmínky a možnosti realizátorů," uvedl primátor Zdeněk Hřib (Piráti).

Již minulé vedení magistrátu zvažovalo tichý ohňostroj s ohledem na domácí mazlíčky a volně žijící zvířata, protože je hlasité rány stresují. Magistrát loni oslovil odborníky, podle nich to však vzhledem k rozsahu show není reálné, psalo se v loňském materiálu předloženém radě hlavního města.

Ohňostroj by měl být dobře viditelný z Dvořákova nábřeží, Pařížské ulice, Mánesova, Čechova a Štefánikova mostu. Zvukový doprovod bude kromě ozvučení u Čechova mostu k dispozici na frekvenci 93,7 FM Radia City.

Aby si diváci mohli lépe vychutnat světla nad Prahou, bude zhasnuto veřejné osvětlení a semafory na Dvořákově, Kosárkově a Alšově nábřeží, nábřeží Edvarda Beneše, části Mánesova mostu a v Letenských sadech.

Kvůli ohňostroji budou uzavřeny od 16:00 do 18:30 některé ulice, Dvořákovo nábřeží mezi Štefánikovým mostem a náměstím Jana Palacha, nábřeží Edvarda Beneše v úseku Klárov - Štefánikův most, ulice 17. listopadu mezi náměstím Jana Palacha a náměstím Curieových, dále pak Čechův, Mánesův, Štefánikův most a most Legií. Omezení se dotknou i tramvají, magistrát proto doporučuje cestování metrem.

V posledních letech se náklady na ohňostroj pohybovaly kolem jednoho milionu korun. Do výběrových řízení se většinou hlásili maximálně dva uchazeči. Podle magistrátu to způsobilo zvýšení ceny za novoroční ohňostroj 2019. Za podobnou částku jako tentokrát pořádal magistrát ohňostroj již v minulosti, v roce 2013 a 2005 za 1,5 milionu, v roce 2004 za 1,7 milionu a v roce 2003 za 1,6 milionu korun.