Pražský most s pracovním názvem Dvorecký by mohl nést jméno Albrightové

Ilustrační foto - Vedení hlavního města vybralo vítěze architektonické soutěže na nový most přes Vltavu, který má v budoucnu propojit Prahu 5 a Prahu 4. Stal se jím návrh vypracovaný ateliéry Tubes a Atelier 6. Východní vyústění mostu bude umístěno u Žlutých lázní severně od Jeremenkovy ulice. Západní pak povede poblíž tramvajové zastávky Lihovar. Součástí projektu je návrh nové tramvajové zastávky Dvorecký most.

Ilustrační foto - Vedení hlavního města vybralo vítěze architektonické soutěže na nový most přes Vltavu, který má v budoucnu propojit Prahu 5 a Prahu 4. Stal se jím návrh vypracovaný ateliéry Tubes a Atelier 6. Východní vyústění mostu bude umístěno u Žlutých lázní severně od Jeremenkovy ulice. Západní pak povede poblíž tramvajové zastávky Lihovar. Součástí projektu je návrh nové tramvajové zastávky Dvorecký most. PR/Magistrát hlavního města Prahy

Praha - Plánovaný pražský most přes Vltavu s pracovním názvem Dvorecký by mohl nést jméno po zesnulé bývalé ministryni zahraničí Spojených států Madeleine Albrightové. Návrh na pojmenování dostane magistrátní místopisná komise a bude projednán s Prahou 4 a 5. ČTK to dnes řekl primátorův náměstek Adam Scheinherr (Praha Sobě). Magistrát už vypsal tendr na stavbu mostu za 972 milionů korun. Stavět by se mělo začít nejpozději v polovině letošního roku a výstavba potrvá dva až tři roky. Most bude sloužit tramvajím, autobusům, cyklistům a pěším a má zlepšit dopravní propojení obou břehů Vltavy.

"Včera (Ve středu) mne zasáhla zpráva o smrti Madeleine Albrightové, rodačky z pražského Smíchova. Na dnešním jednání zastupitelstva jsem proto navrhl pojmenování mostu podle ní. Praze by bylo ctí, kdyby jeden z jejích mostů nesl její jméno. Co nejdříve zahájím jednání s městskými částmi, abychom pojmenování mostu do detailu probrali," řekl Scheinherr. Most podle něj navíc stejně neústí na Dvorcích, ale výše po proudu řeky.

O názvech ulic a veřejných prostranství rozhoduje magistrátní místopisná komise a následně vedení města.

Americký prezident Bill Clinton si Albrightovou vybral jako šéfku diplomacie v roce 1996 a tento post zastávala poslední čtyři roky jeho administrativy. Byla první ženou v tomto úřadu a do té doby také nejvýše postavenou političkou v amerických dějinách.

Východní vyústění mostu bude u Žlutých lázní severně od Jeremenkovy ulice, západní povede poblíž tramvajové zastávky Lihovar. Délka bude 388 metrů a šířka 16 metrů. Stavba zahrnuje obě předpolí mostu včetně lávky pro cyklisty, opěrné zdi a uměleckých děl. Most doplní chybějící propojení pro MHD, pěší a cyklisty mezi vltavskými břehy.