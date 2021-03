Pražský maraton se kvůli koronaviru přesouvá z května na 10. října

Pražský maraton, mezinárodní závod a MČR, 5. května 2019 v Praze. Závodníci běží přes Karlův most.

Pražský maraton, mezinárodní závod a MČR, 5. května 2019 v Praze. Závodníci běží přes Karlův most. ČTK/Říhová Michaela

Praha - Pražský maraton se kvůli koronaviru nepoběží ani na konci května, kam ho pořadatelé posunuli v polovině února z tradiční první květnové neděle. Nový termín organizátoři seriálu RunCzech určili na neděli 10. října. Na 30. května plánují maraton pro elitní běžce, kteří by mohli na poslední chvíli splnit limit pro olympijské hry v Tokiu. Součástí závodu by mohlo být i mistrovství republiky.

Závod pro několik tisíc běžců je za dva měsíce nereálný. "Vzhledem ke stále velmi složité pandemické situaci bohužel není možné zorganizovat tak veliký a prestižní závod v tradičním květnovém termínu. Neustále ale sledujeme epidemiologickou situaci, zůstáváme optimisty a jako vhodný termín pro letošní Volkswagen Marathon Praha jsme zvolili neděli 10. října," uvedl v tiskové zprávě člen pořadatelského týmu Tomáš Coufal. Na říjen organizátoři posunuli maraton i loni, tehdy však koronavirová situace v Česku ani podzimní termín neumožnila.

Vytrvalci usilující o účast na olympijských hrách v Tokiu na říjen čekat nemohou, protože kvalifikační období skončí 31. května. Pro elitu se proto plánuje maraton na 30. května, uvedli pořadatelé na dotaz ČTK. Formát tohoto závodu by měli zveřejnit v polovině dubna. S jeho konáním by neměl být problém, protože akce pro vrcholové sportovce se v Česku konají i v současné době zatím nejtvrdších restrikcí.

Alternativou květnového maratonu bude Volkswagen Virtuální Maraton Praha pro 10.000 závodníků, který potrvá od tradičního maratonského termínu 3. května do konce května. "Chceme poskytnout co nejbližší zážitek tomu, jako byste závodili. Budou startovní čísla ke stažení, on-line diplom, reálná medaile, kterou závodníci obdrží poštou, virtuální expo s nabídkami partnerů," uvedl Coufal. Maraton bude možné rozložit do víc dní, vedle této vzdálenosti bude připravena i kategorie dvoučlenných štafet, desetikilometrový běh a rodinný minimaraton na 4,2 kilometru.

První letošní městský půlmaraton plánuje RunCzech na 26. června do Karlových Varů. Pak by se mělo pokračovat 14. srpna v Olomouci. Dnes zveřejněný kalendář závodů na letošní rok je ale pouze provizorní, vše bude záležet na vývoji epidemiologické situaci.

Loni se z městských závodů RunCzech uskutečnil jen půlmaraton v Ústí nad Labem. Těsně před říjnovými omezeními se ještě pod hlavičkou tohoto seriálu konal trailový závod v Liberci. Jinak RunCzech organizoval jen mimořádné akce, jako byly závody na letištích nebo v pivovaru v Plzni. S akcí na Letišti Václava Havla Praha a v plzeňském pivovaru počítá RunCzech i letos.

Provizorní kalendář seriálu RunCzech 2021:

30. května - Battle of the Teams 42,2 km, 26. června - půlmaraton Karlovy Vary, 10.-11. července - Letiště Praha Runway Run (10, 5, 3 km), 24. července - Red Run Nové Město na Moravě (10, 5. 3 km), 7. srpna - Pivovarský běh s Birellem (5,5, 3 km), 14. srpna - půlmaraton Olomouc, 25.-26. srpna - Pražská štafeta, 4. září - Běh pro ženy 5 km a Grand Prix Praha 10 km, 5. září - Pražský půlmaraton, 18. září - půlmaraton Ústí nad Labem, 2. října - Liberec Nature Run, 10. října - Pražský maraton, 23. října - půlmaraton České Budějovice.