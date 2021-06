Pražský magistrát propustí do konce roku sedm procent zaměstnanců

Praha - Pražský magistrát propustí do konce letošního roku sedm procent z celkem asi 2300 zaměstnanců, tedy zhruba 160 lidí. Další budou propuštěni v následujícím roce. Propouštět bude úřad napříč všemi odbory. Vyplývá to z dokumentu, který dnes schválili pražští radní. Primátor Zdeněk Hřib (Piráti) v rozhovoru s ČTK v květnu řekl, že cílem je ušetřit provozní výdaje města. Kolik úřad předpokládá, že ušetří, není z dnes schváleného materiálu jasné. Magistrátní úředníci pracují v několika budovách ve více než 30 odborech. Dokument schválený radou ještě projednají pražští zastupitelé.

Propouštění bude postupné, nakonec se dotkne až deseti procent současných zaměstnanců. Do konce letošního roku to bude sedm procent, do konce roku 2022 výpověď dostanou další tři procenta lidí.

Ředitelé a ředitelky jednotlivých odborů magistrátu letos v únoru a březnu zpracovali a odevzdali audity svých odborů, v němž měli za úkol tzv. racionalizovat počet míst. V dubnu s nimi tyto materiály projednalo vedení magistrátu, píše se v dokumentu.

Primátor Hřib ČTK v květnu řekl, že se zeštíhlením úřadu má být spojeno zlepšení vnitřních procesů, které zjednoduší vykonávání běžných agend s pomocí digitalizace. Ve vztahu k občanům pak má napomoci například loni spuštěný Portál Pražana, prostřednictvím kterého mohou lidé v Praze řešit postupně se rozšiřující souhrn úkonů, kvůli kterým dosud museli na úřad.

Podle dokumentu schváleného radními nyní platí třicetidenní lhůta, kdy jsou připravovány kroky ke zrušení pracovních míst a kdy je vše projednáváno s odbory. Po uplynutí lhůty začne úřad řešit konkrétní výpovědi s dotčenými zaměstnanci, a to z důvodu nadbytečnosti. Propouštěným zaměstnancům bude vyplaceno odstupné, které u některých dosáhne až sedminásobku platu.