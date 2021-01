Pražský magistrát otevřel centrum na pomoc s bydlením

Praha - Pražané v bytové nouzi mohou přijít do nového centra ve Škodově paláci, kde jim úředníci pomohou s řešením. Lidé v centru dostanou na jednom místě všechny informace a pomoc nebudou muset obcházet jednotlivé úřady či organizace. ČTK to dnes sdělil mluvčí magistrátu Vít Hofman. Kontaktní centra pro bydlení jsou již v některých městských částech. Vedení města loni v březnu schválilo pilotní projekt kontaktních center, který potrvá do roku 2022.

Novou službu může využít kdokoliv, kdo například dostal výpověď z nájmu nebo má nejasnosti ohledně podmínek nájemní smlouvy a potřebuje právní pomoc. Na úřednice se mohou obrátit také ti, kdo bydlí v nevyhovujících podmínkách a hledají nové bydlení nebo mají špatné rodinné vztahy. "Ve všech těchto oblastech jim budou moci poradit právě pracovnice kontaktního místa pro bydlení," uvedl Hofman.

Kvůli pandemii koronaviru budou muset zájemci o pomoc chodit do centra po telefonickém objednání. Podle magistrátního webu bude centrum otevřeno v pondělí, úterý a ve středu.

Magistrát se loni na spolupráci domluvil s pěticí městských částí. Mezi nimi jsou Praha 1, 3, 7, 10 a 22. "Práce kontaktních míst bude koordinována magistrátem, těžiště však bude na městských částech," řekl tehdy pražský radní Adam Zábranský (Piráti). Centra mají ulevit také přetíženým úředníkům a sjednotit pravidla poskytování městských bytů.