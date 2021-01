Pražský koordinátor: Dodávky od firmy Pfizer se ještě sníží

Praha - Dodávky očkovacího séra firem Pfizer a BioNTech se příští týden sníží na 60 procent původně dojednaného objemu a v dalších týdnech lze počítat se zhruba 80 procenty. Na jednání zdravotnického výboru pražského magistrátu to řekl ředitel Městské polikliniky Praha a krajský koordinátor očkování David Doležil. Informace podle něj zazněly na dnešní schůzce krajských koordinátorů s národním a se zástupci ministerstva zdravotnictví.

Tento týden se proti původní domluvě dodávky snížily asi o 85 procent, má tak přijít o 13.650 dávek méně. Premiér Andrej Babič (ANO) dnes nejprve řekl, že stát zatím o dodávkách v dalších týdnech nemá informace, poté ale v České televizi uvedl, že následující tři týdny mají být kráceny původně naplánované dodávky v průměru o 30 procent a že má přijít až o 80.000 dávek méně.

To se zhruba shoduje s informacemi, které podle pražského koordinátora zazněly na dnešní schůzce. V Praze to bude znamenat velké komplikace v souvislosti s očkováním seniorů v domovech. "V tuhle chvíli není dost vakcín. Ty, které byly nasmlouvané, budou dramaticky redukovány, a bude problém správně udělat reočkování těch, kteří již byli naočkováni," uvedl Doležil.

Dodal, že město nyní dokončuje očkování lidí v domech pro seniory, s ohledem na snížené dodávky vakcín však bude zřejmě problém zajistit včas aplikaci druhé dávky. Tu je podle něj u seniorů třeba uskutečnit za 21 dní od první dávky, zatímco u zdravotníků je v plánu časový odstup o týden prodloužit. "Teď budeme trnout, aby bylo dostatek vakcín," řekl.

Radní Prahy pro zdravotnictví Milena Johnová (Praha Sobě) si na jednání stěžovala na slabou roli města při rozdělování očkovací látky, která chodí v podstatě pouze do autonomních velkých nemocnic. "I ministerstva na ně mají omezený vliv, tím méně krajský koordinátor jako pracovník Prahy," řekla. Město podle ní může jen prosit nemocnice, aby mu očkovací látku poskytly.

Doležil se vyjádřil podobně, dodal však, že jinak by tomu mělo být s dalšími dodávkami vakcíny od firmy Moderna. Ta má podle koordinátora mířit jen do městských organizací, zejména pak do Městské polikliniky, kde má vzniknout očkovací centrum. "Byl jsem dnes ujištěn vrcholnými představiteli ministerstva zdravotnictví, že dodávky by měly být plynulé a měly by být se stoupající tendencí," řekl. První dodávka 8400 dávek této vakcíny dorazila minulý týden do Ostravy.

Koordinátor doplnil, že zatím není možné pro seniory zajistit očkování doma. Jednou naředěnou očkovací látku z ampule totiž podle něj není možné převážet ani mezi dvěma domy. Pokud by tak u seniora doma zdravotník aplikoval jednu dávku, zbylých pět by musel vylít. To by se podle Doležila mělo změnit po očekávané registraci další vakcíny firmy AstraZeneca, kterou již by měli dostávat i praktičtí lékaři a očkování provádět buď v ordinacích, nebo i při domácích návštěvách u pacientů.

Česko má podle Babiše objednáno zhruba 20 milionů vakcín proti nemoci covid-19. Kromě vakcíny od společností Pfizer a BioNTech a firmy Moderna, kterými se už očkuje, jsou mezi objednanými dodávkami i látky od výrobců Curevac, AstraZeneca a Johnson&Johnson. Ta počítá s aplikací pouze jedné dávky a měla by na světový trh přijít v březnu.