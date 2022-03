Pražský hrad zahájí 1. dubna turistickou sezonu

Praha - Pražský hrad zahájí v pátek 1. dubna letní turistickou sezonu. Kromě návštěvnických objektů zpřístupní veřejnosti po zimní přestávce také Královskou zahradu, Horní Jelení příkop a Jižní zahrady. Návštěvníci na Hradě uvidí i panelovou výstavu věnovanou 150. výročí narození slovinského architekta Jožeho Plečnika. ČTK to sdělil mluvčí Správy Pražského hradu Jan Pastor.

Kromě katedrály svatého Víta, Starého královského paláce, baziliky svatého Jiří a Zlaté uličky s věží Daliborkou se návštěvníkům otevře Královská zahrada s renesanční Míčovnou, Královským letohrádkem nebo zrekonstruovanou prezidentskou rezidencí. "V létě se zde znovu uskuteční Letní Shakespearovské slavnosti, ovšem letos to bude v Královské zahradě naposledy, od příštího roku se scéna vrátí před Nejvyšší purkrabství," uvedl.

Novinkou na Pražském hradě je i možnost zakoupení okruhových vstupenek pomocí QR kódu přes mobilní telefon. Jejich cena se podle Pastora v této sezoně nezvýší.

Od 1. dubna bude v Tereziánském křídle Starého královského paláce, pod Plečnikovou vyhlídkou a ve venkovních prostorech areálu Hradu, na místech spjatých s působením Masarykova dvorního architekta Jožeho Plečnika, panelová výstava o životě a díle tohoto významného slovinského rodáka.

Po dvouleté pauze způsobené pandemií koronaviru se v sobotu 14. května v areálu Pražského hradu opět uskuteční slavnostní zahájení letní sezony, kdy budou zdarma otevřeny návštěvnické objekty. "Plánujeme zpřístupnit také reprezentační prostory v Novém paláci Pražského hradu. Otevřeme také expozici Domu sokolníka a v Královské zahradě vyroste lovecký tábor, kde budou k vidění koně, dravci, lovečtí psi a veškerá historická lovecká výbava," uvedl Pastor.

Jelení příkop ovšem ani letos nebude průchozí v celé délce, návštěvníci se stejně jako vloni budou moci projít pouze jeho horní částí. V dolní části příkopu za Pleskotovým tunelem pokračují práce na opravě Nového proboštství a Dolní Jelení příkop se využívá k odvážení suti a navážení stavebního materiálu. Podle stávající smlouvy se zhotovitelem by veškeré stavební práce měly skončit na konci října letošního roku.

Areál Pražského hradu bude veřejnosti od 1. dubna do 31. října otevřen denně od 06:00 do 22:00, návštěvnické objekty budou přístupné každý den od 09:00 do 17:00. Velká jižní věž katedrály svatého Víta, výstavní prostory a zahrady budou otevřené až do 18:00.

Vstup do areálu Pražského hradu je už přes pět let podmíněn bezpečnostní prohlídkou. Dlouhodobě proti tomu protestuje spolek Kverulant a opakovaně vyzývají ke změně místopředseda Senátu Jiří Růžička a poslanec a místostarosta Prahy 6 Jan Lacina. Letos v lednu potřetí vyzvali prezidenta Miloše Zemana, aby nechal prověřit, zda jsou plošné kontroly návštěvníků hradního areálu nutné. Zátarasy označili za "zbytečné, potupné a v rozporu s postoji předchozích demokratických prezidentů". Prezidentská kancelář tehdy uvedla, že v rámci možností zůstává Pražský hrad i nadále otevřený pro veřejnost a že pouze dodržuje doporučení policie, byť se s jejím hodnocením bezpečnostních rizik ohledně Hradu zcela neshoduje.

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) v lednu oznámil, že požádal příslušné instituce o revizi všech bezpečnostních opatření, která v současné době na Hradě platí. Vyhodnocení mělo být hotovo v únoru. Mluvčí ministerstva vnitra Ondřej Krátoška ale minulý týden serveru iDnes.cz sdělil, že kvůli bezpečnostní situaci na Ukrajině se nyní kontroly měnit nebudou a o aktualizaci opatření se bude jednat po skončení ukrajinské krize.