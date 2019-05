Pražský hrad se v sobotu otevře veřejnosti, ukáže dary prezidenta

Žáci a studenti základních a středních škol si prohlédli 10. května 2019 prostory Pražského hradu při příležitosti oslav 100 let založení Kanceláře prezidenta republiky.

Praha - Reprezentační salonky, dary pro státní návštěvy nebo ukázku stolování při státních večeřích ukáže Pražský hrad veřejnosti při sobotním dnu otevřených dveří. Lidé si budou moct prohlédnout jinak nepřístupné prostory, ve kterých prezident jmenuje vládu nebo přijímá jiné hlavy státu, zdarma budou otevřeny i objekty, do kterých jinak návštěvníci potřebují vstupenky. Kancelář prezidenta republiky letos slaví 100 let od svého založení, vystaví proto například pečetidlo z doby první republiky, nejvyšší státní vyznamenání Řád bílého lva nebo historické listiny, řekl dnes novinářům kancléř prezidenta Vratislav Mynář.

Prostory Hradu si mohly již ve čtvrtek a dnes prohlédnout školní skupiny, na oba dny byla naplánována návštěva asi 2000 dětí. Den otevřených dveří v minulosti přilákal tisíce lidí.

Dny otevřených dveří Pražský hrad pravidelně pořádá při zahájení letní sezony. Letošní se bude konat v sobotu od 09:00 do 18:00, poslední návštěvník bude do Hradu vpuštěn v 17:30. Návštěvníci budou moct podle Mynáře vstoupit z Hradčanského náměstí zvláštním vchodem. V Novém paláci se budou moct podívat do salonků, kde se třeba prezident setkává s novými velvyslanci, přijímá představitele cizích států nebo kde jmenuje ministry, vládu či soudce.

Připraveny jsou také speciální výstavy. První se týká 100. výročí založení, které oslaví na počátku prosince Kancelář prezidenta republiky. Návštěvníci si budou moct prohlédnout třeba jmenovací dekret prvního československého prezidentského kancléře Přemysla Šámala. V Prezidentském salonku mezi Španělským sálem a Rudolfovou galerií budou vystaveny dary, které prezident Miloš Zeman předává svým návštěvám. Jsou mezi nimi porcelán, české sklo nebo speciální edice hodinek Prim s prezidentským znakem, které v minulosti dostal třeba čínský prezident Si Ťin-pching. Jaký dar host dostane záleží podle Mynáře na úrovni vzájemných vztahů nebo důležitosti návštěvy. Kancléř poznamenal, že výrobní cena hodinek je do 40.000 korun, jejich reálná hodnota je ale vzhledem k výjimečnosti vyšší.

V Rudolfově galerii je připravena ukázka slavnostní tabule, jak je používána třeba při státní večeři. Použity jsou sklo a porcelán z dob od prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka do dneška. Mynář poznamenal, že běžně se na Pražském hradě podávají česká jídla, protože jim Zeman dává přednost. Jídelníček se mění, pokud například host nejí maso či má zdravotní potíže. Běžně v menu bývá kachna se zelím a knedlíkem, hovězí vývar a štrúdl nebo zmrzlina. Podle velikosti delegace se hostina koná v Zrcadlovém sále nebo Rudolfově galerii, indický prezident Rám Náth Kóvind byl loni pohoštěn ve Vladislavském sále.

V Královské zahradě se budou po celý den konat opakovaná vystoupení středověkých sokolníků s dravými ptáky a psy. Sokolnická družina v podání skupiny Falconia připomene českého krále Václava IV., kterému bude ve druhé polovině sezóny 2019 na Pražském hradě věnována samostatná výstava. Možné bude také prvně po rekonstrukci navštívit Dům sokolníka.