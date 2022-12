Praha - Pražský hrad otevřel ode dneška i přes zimní sezonu Jelení příkop. Přírodní rokle bude přístupná každý den od 10:00 do soumraku. Kancelář prezidenta republiky (KPR) to uvedla v tiskové zprávě. Některé vchody budou otevřeny pouze za příznivého počasí, kdy nebude v Jelením příkopu sníh. Hrad zároveň upozornil na náročný terén a návštěvníkům doporučil zejména vhodnou obuv. KPR také plánuje, že umožní snazší vstup do areálu Hradu občanům první a šesté pražské městské části.

"Z rozhodnutí vedoucího Kanceláře prezidenta republiky Vratislava Mynáře bude i v zimní sezoně, stejně jako Královská zahrada, otevřen pro veřejnost Jelení příkop," uvedla KPR.

Přístup bude umožněn po chodníku od Pacassiho brány, tedy od tunelu vedoucího ze směru od Prašného mostu na druhé hradní nádvoří. Lidé budou moci dále projít chodníkem k Medvědinci. "Vstupy z Klárova, od Belvederu a z ulice U Brusnice budou otevřeny podle počasí - za sněhové pokrývky nikoliv," uvedl Hrad. U průchodu valem Prašného mostu musí lidé počítat kvůli stavebním pracím s krátkodobými omezeními.

"Návštěvníky Jeleního příkopu si zároveň zdvořile dovolujeme upozornit na náročnost terénu, kdy doporučujeme zejména vhodnou obuv. Údržba cest v zimních měsících bude pouze základní," uvedl Hrad.

V zimních měsících se od neděle otevřela i Královská zahrada. Pražský hrad již minulý týden informoval, že z takzvaného bezpečnostního perimetru, který střeží policisté a vojáci, byly vyňaty Jelení příkop a Královská zahrada. Opatření má umožnit zrušení bezpečnostních kontrol, které dosud zahrnovaly celý hradní areál. Do Královské zahrady i do Jeleního příkopu tak nyní lidé mohou vstupovat bez bezpečnostních kontrol, ty je čekají až při vstupu do hradního areálu.

Už dříve také Pražský hrad avizoval, že celý Jelení příkop bude otevřen od počátku příští turistické sezony. Jeho horní část byla zpřístupněna již dříve, v dolní ještě na podzim pokračovaly stavební práce.

Mluvčí KPR Vít Novák ČTK řekl, že Hrad také chce vyhovět obyvatelům přilehlých čtvrtí a usnadnit jim vstup do hradního areálu. Občané Prahy 1 a 6 by tak v nejbližší době měli mít možnost po předložení občanského průkazu vstupovat do Hradu od Prašného mostu vchodem pro hradní zaměstnance. Nemuseli by tak stát ve frontě mezi turisty, kteří čekají na bezpečnostní kontrolu.