Pražský hrad dnes pro veřejnost otevírá zahrady a horní část Jeleního příkopu

Praha - Na Pražském hradě se dnes pro veřejnost otevírají Královská zahrada, Jižní zahrady a horní část Jeleního příkopu. Vstup bude zdarma a počet návštěvníků nebude nijak omezený. Nádvoří Hradu s výjimkou katedrály sv. Víta však zůstávají kvůli protipandemickým opatřením nadále uzavřená. Ode dneška se také otevírá zámecký park v Lánech.

Fotogalerie

Část zahrad sousedících s historickým sídlem českých králů a prezidentů bude ode dneška otevřena denně od 10:00 do 17:00. Do Královské zahrady mohou lidé vstupovat od Belvederu, do Jižních zahrad od Opyše a do horní části Jeleního příkopu se dostanou z ulice U Brusnice.

Pražský hrad zároveň ruší plošné vstupní kontroly, které před několika lety zavedl. Policisté ale mohou návštěvníky i nadále kontrolovat namátkově, prohlížet jim budou například větší zavazadla. Lidé musí v zahradách používat respirátory či jinou předepsanou ochranu dýchacích cest, dodržovat rozestupy a další protiepidemická opatření.

I nadále se návštěvníci nedostanou na hradní nádvoří a do historických objektů. Výjimkou jsou bohoslužby, které se v hradním areálu budou o Velikonocích konat.