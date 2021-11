Pražský hotel Marriott odmítl hostit nedávnou ujgurskou konferenci

Praha - Pražský hotel Marriott odmítl hostit konferenci a valné shromáždění Světového ujgurského kongresu, které se uskutečnily minulý týden od pátku do neděle. Informaci zahraničních médií ČTK potvrdila programová manažerka kongresu Zumretay Arkinová. Konference se nakonec konala v hotelu Grandior. Vyjádření hotelu Marriott ČTK shání. Podle Arkinové se hotel zatím telefonicky omluvil zástupci kongresu v Praze, oficiální omluvu ale stále očekává.

Fotogalerie

Před týdnem se v Praze konala konference, na které se setkali přeživší z vězení a převýchovných táborů, akademici, odborníci, diplomaté i politici. Kongresu udělil záštitu pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) a pro část programu zapůjčil svou rezidenci. Akci důrazně odsoudila čínská strana ve vyjádření mluvčího ambasády v ČR. Podle ministerstva zahraničí šlo o soukromou akci, do které resort ani vláda nebyly zapojeny. O víkendu pak delegáti na valném shromáždění rozhodli o tom, že v čele Světového ujgurského kongresu zůstane jeho dosavadní prezident Dolkun Isa.

Hotel Marriott se podle webu Axios.com rozhodl neposkytnout své prostory na základě konzultace s podnikovým managementem, zdůvodnil to politickou neutralitou. Mluvčí světové sítě hotelů následně serveru sdělila, že by pořádání konference politiku politické neutrality neporušovalo. Hotel by se měl omluvit.

Světový ujgurský kongres záležitost ČTK potvrdil. Jednáním hotelu byl pobouřen, nicméně do médií chtěl věc sdělit až po skončení všech akcí. "Poté jsme se dozvěděli, že zde byly podobné incidenty už v minulosti v souvislosti s otázkami Tibetu, Hongkongu a Tchaj-wanu," uvedla Arkinová.

Podle ní jde o jasnou známku čínské "dlouhé ruky" a toho, jak podniky snadno začnou být pod vlivem čínské vlády, když mají přístup na čínský trh. "Je to nebezpečný vzorec, čínské zásahy a odvetné akce ohrožují naše demokracie a základní svobody. Podniky se na tom nesmějí podílet," dodala.

Hotel Marriott se podle Arkinové telefonicky omluvil dnes ráno jednomu ze zástupců ujgurského kongresu v Praze. "Ale stále očekáváme oficiální omluvu Světovému ujgurskému kongresu," doplnila.