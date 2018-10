Praha - Vítězství z prvního pražského medicínského hackatonu si odnesli autoři speciální rukavice, která převádí znakovou řeč do mluveného slova. Ocenění získalo také využití brýlí s virtuální realitou pro léčbu respiračních obtíží a aplikace, která může zprostředkovat komunikaci pacienta s lékaři. ČTK to oznámili organizátoři Smart Health Hackatonu, který se v Praze uskutečnil od pátku do neděle.

Do akce se zapojilo 51 programátorů z celého světa spolu s téměř 40 mentory z řad lékařů. Spolupracovali také specialisté na informační technologie a zástupci firem. Cílem bylo vymyslet inovativní řešení pro budoucnost medicíny.

Vítězný tým tří studentů kybernetiky z Českého vysokého učení technického navrhl rukavici, která na ruce neslyšícího snímá pohyby při znakové řeči. Informace přenáší do počítače, který překlad do mluveného slova vyšle do mikrofonu umístěného na rukavici. Člověk, který znakovou řeč nezná, tak může slyšet, co chce neslyšící sdělit.

"Myslíme, že lidé se sluchovou vadou jsou obecně opomíjenou skupinou potřebných, a chtěli jsme jim pomoci," uvedla za celý tým studentka Jekatěrina Jaroslavcová. Vítězný tým získal výhru 100.000 korun a příslib realizace nápadu v praxi.

Druhé místo obsadily společně dva týmy. Jeden z nich vyvinul hru, která za použití spirometru a brýlí s virtuální realitou snímá intenzitu dechu hráče. Ta je vidět před jeho očima a lékaři ji dokážou přečíst jako data, která využijí při terapii pacienta s respiračními obtížemi. Druzí se umístili také autoři aplikace, která podle organizátorů de facto nahrazuje zdravotní sestru v lékařské ordinaci. "Lze skrze ni naskenovat kartu pojištěnce do telefonu nebo se nechat pomocí rozšířené reality navigovat až k vybranému specialistovi. Výsledný recept i nahraná konzultace s lékařem se v telefonu ukládá," popsali.

Inspirací pro pražský medicínský hackaton byla obdobná akce Hacking Medicine, kterou ve Spojených státech pořádá Massachusettský technický institut (MIT). Byl čtvrtým, který v posledních dvou letech pořádala organizace CEEHACKS. Další akci plánuje od 23. do 25. listopadu. Na Social Innovation Weekend se mohou hlásit programátoři, studenti a inovátoři, které zajímá život potřebných nebo neziskové organizace. Řešit budou výzvy ve třech kategoriích, a to boj se zadlužeností, mezigenerační vztahy a vzdělávání neslyšících.