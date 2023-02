Pražský dopravní podnik zahájil stavbu tramvajové trati do Slivence

Praha - Pražský dopravní podnik (DPP) dnes zahájil stavbu prodloužení tramvajové trati z Holyně do Slivence. Hotová by měla být v říjnu. Novinářům to dnes řekli zástupci podniku a hlavního města. Asi půl kilometru dlouhý úsek naváže na trať ze zastávky Sídliště Barrandov do Holyně, kterou podnik zprovoznil loni v dubnu. Stavbu provede na základě tendru firma Strabag Rail za 233,1 milionu korun bez DPH, většinu peněz chce podnik získat z evropských fondů.

"Význam trati je zejména v obsluze rozvíjející se nové čtvrti," uvedl technický ředitel DPP Jan Šurovský. Dodal, že podnik bude žádat o peníze z evropských fondů. "Ten příspěvek by mohl být až 190 milionů korun," řekl. Město také ve smyčce ve Slivenci plánuje příští nebo přespříští rok vybudovat P+R parkoviště pro až 160 aut a u zastávky Holyně podle dosluhujícího náměstka primátora Adama Scheinherra (Praha Sobě) v nejbližší době nainstaluje úschovnu kol.

Do Holyně nyní jezdí tramvajová linka číslo pět, po dokončení trati by podle Šurovského měla do Slivence jezdit i linka číslo čtyři, kterou podnik nasazuje ve špičkách pracovních dní. Dodal, že dokončená trať bude z hlediska řízení MHD významná v tom, že na rozdíl od současného stavu nebude končit úvratí, ale smyčkou. Podnik tak bude moci využít obousměrné tramvaje jinde, konkrétně na nyní dokončované trati z Modřan do Libuše, která bude po nějakou dobu končit úvratí.

Kromě trati do Slivence letos podnik plánuje dokončit trati z Modřan do Libuše a z Divoké Šárky na Dědinu. Pokračuje také stavba Dvoreckého mostu mezi Prahou 4 a Prahou 5, který bude určen pro tramvaje a má být dokončen na přelomu příštího a přespříštího roku. Dále město letos plánuje zahájit stavbu trati v horní části Václavského náměstí. "V projekčních pracích máme dalších asi deset úseků tramvajových tratí, například na Strahov, která je jedna z těch pokročilejších," doplnil Scheinherr.