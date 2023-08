Pražský arcibiskup oslaví 75. narozeniny a poslal papeži svou demisi

Praha - Pražský arcibiskup Jan Graubner po roce ve své funkci poslal papeži Františkovi svůj rezignační dopis. Řekl to v rozhovoru s ČTK. Musí tak učinit všichni biskupové při dovršení 75 let, Graubner své jubileum oslaví 29. srpna. Ve funkci je připraven pokračovat, dokud bude potřeba. Graubner se loni počátkem srpna stal 37. pražským arcibiskupem poté, co se několik let čekalo na nástupce kardinála Dominika Duky, jenž tuto funkci zastával 12 let.

Duka odeslal svou demisi v roce 2018 a záhy ho papež František vyzval, aby ve svém úřadu pokračoval. Jeho nástupce oznámil až loni. "Poslal jsem ho (rezignační dopis) prostřednictvím apoštolského nuncia v Praze a ten mi písemně potvrdil jeho odeslání. Zároveň mi řekl, že musím mít trpělivost, protože napřed musí řešit jiná místa. Slíbil jsem, že pokud mi zdraví dovolí, jsem ochoten pokračovat, dokud bude třeba," řekl ČTK Graubner.

Předtím, než usedl na svatovojtěšský stolec, stál brněnský rodák Graubner tři desítky let v čele arcidiecéze olomoucké. Služba na obou postech je podle něj podobná, ale rozdíly dané prostředím či třeba historickou tradicí vnímá. "Služba arcibiskupa je v zásadě velmi podobná jak v oblasti duchovní, tak v oblasti řízení. V Praze je přirozeně více věcí společenských, kulturních a politických na státní úrovni. Méně lidové aktivity, například dětských sborů a lidového zpěvu a častější zapojení profesionálů," říká.

V hlavním městě vnímá existenci více samostatných skupin a méně spolupráce. To se týká například i společných nákupů energií a společného pojištění farností, škol a charit nebo i společné účtárny. "Tím jsme na Moravě dovedli ušetřit. Tady se o to pokouším," popisuje rozdíly mezi svým předchozím a současným působením. A v některých z těchto oblastí právě spatřuje nedokončené dílo, na němž by ještě chtěl pracovat.

"Ty administrativní úkoly a projekty jsem zmínil, ale na srdci mi leží církevní školy, katecheze dětí a práce s mládeží a rodinami. Pro Arcibiskupské gymnázium se už podařilo koupit budovu, teď ji ještě opravit a postavit dům pro Logopedickou školu. Rád bych upravil službu center pro snoubence a rodiny," uvedl arcibiskup.

Budovu Arcibiskupského gymnázia na rohu pražské Korunní ulice a náměstí Míru koupilo pražské arcibiskupství od Kongregace Školských sester svatého Františka letos na jaře. Kupuje ji prostřednictvím své Nadace svaté Ludmily, do které vložilo 150 milionů korun. Do nadace arcibiskupství vložilo také třeba hotel Clara Futura ve středočeských Dolních Břežanech a další majetek a ze zisků chce financovat své projekty včetně opravy gymnázia.

V případě hotelu Clara Futura arcibiskupství již dříve uvedlo, že zvažuje i jeho prodej, protože jeho provoz je ztrátový. Církev se s přípravou na dobu, kdy už nebude v ČR dostávat peníze od státu, zbavuje nepotřebného majetku, proto pražské arcibiskupství nabízí k prodeji i třeba Jindřišskou věž.

V otázce některých sporů, které v poslední době v souvislosti třeba s otázkami sexuálních menšin zdánlivě ukazují i na rozpory v katolické církvi, Graubner řekl, že je třeba více společně pracovat a méně kritizovat. "Nejít ani doprava ani doleva, ale na hlubinu," míní. Církev by podle něj měla být otevřená. "Ale zároveň nesnižovat laťku, spíše nabízet svěřený duchovní poklad, který přináší štěstí a radost," uvedl.