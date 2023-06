Pražské zoo se podařilo jako první v Evropě odchovat ohrožené želvy dlaždicovité

Praha - V pražské zoologické zahradě se vylíhla mláďata želvy dlaždicovité, která patří k ohroženému druhu. Zoo v pražské Troji se povedlo druh odchovat jako první zoo v Evropě. ČTK o tom informoval mluvčí zahrady Filip Mašek. Želvy se podařilo rozmnožit díky samci z Tchaj-wanu. Dospělé jedince mohou návštěvníci spatřit ve velemlokáriu, mláďata, která se vylíhla na začátku června, k vidění zatím nejsou.

"Bez nadsázky mohu říct, že za odchovem stojí patnáct let našeho snažení," uvedl kurátor plazů Petr Velenský. Samice houbožravých želv podle něj zoo chová od roku 2008 a až v roce 2020 zahrada dostala informaci o vhodném samci ze Zoo Taipei z Tchaj-wanu. Samce se podle Maška nedařilo zoo dlouho najít proto, že pražská zoo je jedinou zoo v Evropě, která tento druh želv chová.

"Kýžený samec želvy dlaždicovité se do tamní zoo (na Tchaj-wanu) však dostal jako zabavené zvíře," sdělil Velenský. Řekl, že jeho cestu do Prahy proto zkomplikoval legislativní proces a do zoo tak dorazil loni v prosinci.

Jedna ze samic nakladla snůšku vajec na konci letošního března a dvě malé želvy se vylíhly 4. června, ty však zatím zůstávají v zázemí. Úspěšné rozmnožení v Zoo Praha je podle Maška velmi důležitým počinem i proto, že pokud se odchov zdaří, může na základě toho vzniknout návod k pomoci v chovu také pro další chovatelské instituce.

Želvy dlaždicovité jsou podle Červeného seznamu Mezinárodního svazu ochrany přírody (IUCN) ohroženým druhem a v Číně druhem kriticky ohroženým. Příčinou je vedle ztráty přirozeného prostředí i ilegální obchod na asijských trzích.