Pražské Spolu a ANO vyzvaly městskou radu, aby nedělala zásadní rozhodnutí

Praha - Zástupci pražské koalice Spolu a hnutí ANO se dnes shodli na tom, že současná městská rada by už neměla činit žádná důležitá rozhodnutí. Diskutovali o programových bodech, jako jsou doprava, bydlení nebo energetika. O vzniku magistrátní koalice strany nejednaly a neřešily ani žádné personální otázky. Novinářům to po schůzce řekli zástupci Spolu a ANO. Představitelé Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) zopakovali, že stále prosazují vznik koalice na vládním půdorysu, tedy s Piráty a STAN. Ve volbách v Praze Spolu vyhrála před ANO a Piráty.

"Shodli jsme se na tom, že by současné vedení města už nemělo činit žádné kroky, které by zavazovaly budoucí radu, nemělo by dělat nějaká zásadní rozhodnutí z hlediska třeba financí a mělo by pouze udržovat chod radnice," řekl poslanec a pražský lídr ANO Patrik Nacher. Jednotliví radní by podle něj měli začít připravovat dokumenty nutné pro předání vlády nad městem svým následovníkům, ať už jimi bude kdokoliv.

Lídr Spolu, poslanec a bývalý primátor Bohuslav Svoboda (ODS) již v týdnu odeslal otevřený dopis primátoru Zdeňku Hřibovi (Piráti) s výzvou, aby rada nečinila závazná rozhodnutí. "Vyzvali jsme je, aby primátor a rada nedělali jiné kroky, než které jsou nutné k zachování chodu města, a zdrželi se všech rozhodnutí a kroků, které by znamenaly zásadní zásahy do hospodaření a do struktury města a městských organizací," řekl Svoboda. "Zákon hovoří jasně. Rada města má odpovědnost za vedení města až do zvolení rady nové," uvedl v reakci na Svobodův dopis Hřib.

Vyjednávací týmy Spolu a ANO dnes diskutovaly o některých programových bodech, například energetické soběstačnosti města, školství a bydlení. Zástupci stran se shodli na tom, že musí být dokončeny audity firem, které figurovaly v korupční kauze Dozimetr. Diskutovali rovněž o pomoci města lidem ohroženým energetickou krizí.

Přestože se strany shodly na tom, že jsou otevřeny dalšímu jednání, Spolu zopakovalo, že chce sestavit koalici na půdorysu té vládní. Nacher řekl, že ANO toto rozhodnutí respektuje, zároveň však nechce pouze nečinně přihlížet a s nikým nejednat. ANO se v pátek sejde s Piráty a Spolu má na příští týden naplánovány schůzky s Prahou Sobě a Piráty.

O pražské koalici zatím jednají Spolu, Piráti a STAN, ale doposud bez výsledku. Debatu komplikuje pirátský požadavek, že nebudou zasedat v radě s trestně stíhanými politiky, což Spolu odmítá jako nemístné zasahování do svých personálií. V radě by za KDU-ČSL měl podle plánů Spolu zasednout Jan Wolf, který je obžalován v kauze sportovních dotací na magistrátu. Ustavující zasedání nových obecních zastupitelstev se podle zákona o obcích musí uskutečnit nejpozději 24. října. Oznámení o konání ustavujícího zastupitelstva musí být na úřední desce obce zveřejněno do 17. října.

Komunální volby v Praze letos vyhrála koalice Spolu, která získala v 65členném zastupitelstvu 19 mandátů. Druhé skončilo ANO se 14 mandáty. Třetí Piráti budou mít 13 zastupitelů. Čtvrtá Praha Sobě má 11 mandátů, pět zastupitelů bude mít na pátém místě STAN. Šesté je SPD se třemi mandáty.