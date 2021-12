Pražské planetárium uvádí film o betlémské hvězdě, pátrá, čím mohla být

Ilustrační foto - Českou astrofotografií měsíce září se stal snímek dvou otevřených hvězdokup v souhvězdí Persea, které je veřejnosti známé srpnovým meteorickým rojem Perseidy. Na Strakonicku hvězdokupy vyfotografoval Jan Čamek. O výsledcích soutěže 4. října ČTK informoval Pavel Suchan, tajemník České astronomické společnosti, která soutěž pořádá. Otevřené hvězdokupy NGC 869 a NGC 884 v Perseu se při pohledu pouhým okem jeví jako mlhavý obláček, ale už malý dalekohled s větším zorným polem a světelností ho rozloží do dvou bohatých hromádek hvězdných světélek tvořících dvě otevřené hvězdokupy. Jejich úplnou krásu odkryje fotografie. Kromě bílých hvězd v nich totiž odhalí několik velmi jasných oranžových hvězd.

Praha - Po možném původu takzvané betlémské hvězdy pátrá film, který letos uvádí pražské planetárium. Snímek kombinuje živé záběry a projekci oblohy s 2D a 3D animacemi. Součástí programu je i komentovaná ukázka aktuálního nočního nebe, informoval dnes v tiskové zprávě Pavel Suchan, místopředseda České astronomické společnosti. Hvězda betlémská podle legendy zvěstovala narození Ježíše Krista.

Na pořad mohou lidé zajít do konce prosince téměř v každý den. Promítat se nebude pouze dnes, na Štědrý den a na Silvestra. Vstupenky si lze koupit on-line.

Podle Suchana se astronomové od nepaměti snaží najít historický nebeský úkaz, který by odpovídal hvězdě betlémské, byť je nejasné, zda se příběh zakládá na skutečnosti. Podotkl však, že určitě nešlo o kometu. Tu totiž před dvěma tisíciletími lidé považovali za předzvěst neštěstí, ne příchod mesiáše. "Ostatně vyobrazení vlasatice letící nad jesličkami poprvé použil až na počátku 14. století proslulý italský malíř Giotto di Bondone," podotkl Suchan.

Astronomové tak míní, že by touto "hvězdou" mohla být planeta Venuše, třetí nejjasnější těleso oblohy po Slunci a Měsíci, nebo Venušina konjunkce s jinou planetou. Suchan uvedl, že nejpravděpodobnější řešení záhady však zřejmě už před 400 lety našel matematik, astronom a astrolog Johannes Kepler. Podle něj šlo o trojnásobnou konjunkci Jupiteru se Saturnem, která nastala v roce 7 př. n. l. V tomto roce byly konjunkce 29. května, 30. září a 5. prosince, kdy Jupiter na nebi Saturn v podstatě obkroužil. Suchan vysvětlil, že to je možné díky "kličkování" planet.

"V době, kdy jsou na obloze naproti Slunci, se vnější planety, Mars, Jupiter, Saturn, Uran a Neptun, pohybují nějakou dobu zpětně. V roce 7 př. n. l. se náhodou stalo, že Jupiter prováděl svou kličku právě v těsné blízkosti Saturnu," popsal. Konjunkce navíc nastala v Rybách, které byly pro Židy důležitým souhvězdím.

Suchan připomněl, že podobný úkaz, těsnou konjunkci Jupiteru se Saturnem, bylo možné pozorovat i v prosinci 2020. Tehdy se k sobě tyto planety přiblížily na vzdálenost pouhé desetiny stupně.

"V letošním roce jsou obě planety od sebe již dál, přesto je však v těchto dnech můžeme na obloze nad jihozápadním obzorem pozorovat. A protože Jupiter oběhne Slunce jednou za 12 roků a Saturn na to potřebuje téměř 30 let, dojde k další konjunkci těchto obrů až za 19 let, tedy na přelomu října a listopadu roku 2040," uzavřel Suchan. I tento jev ukáže pořad v pražském planetáriu.