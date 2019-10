Pražské orgie ukazují Prahu roku 1976 očima spisovatele z USA

Praha - Film Pražské orgie režisérky Ireny Pavláskové ukazuje Prahu roku 1976 očima amerického spisovatele. Scénář napsala Pavlásková podle novely amerického spisovatele a držitele mnoha významných cen Philipa Rotha, který loni zemřel. Roth při psaní novely Pražské orgie vycházel z vlastních zážitků. V 70. letech jezdil do Prahy, kde se setkával s českými zakázanými autory, v 70. a 80. letech poskytoval podporu československým spisovatelům. Do českých kin vstoupí film s ponurou normalizační atmosférou 10. října.

Pavlásková získala práva na natáčení filmu před šesti lety. "Nevím, co na získání práv zapůsobilo nejvíce. Zřejmě to bylo všechno, co si o mně pan Roth zjistil, viděl moje filmy a mluvili jsme tři hodiny o svých názorech na svět, politiku a mezilidské vztahy, jak cítím postavy jeho knihy. Takže jsme se v tom shodli a myslím, že pochopil, že to myslím vážně. Asi měl i radost, že film bude točit český tvůrce, který si částečně pamatuje dobu sedmdesátých let," řekla ČTK Pavlásková.

Spisovatele Nathana Zuckermana, často využívané alter ego Philipa Rotha, ve filmu ztvárnil kanadský herec Jonas Chernick. Zuckermanova průvodce Rudolfa Bolotku hraje Pavel Kříž a výstřední spisovatelku Olgu držitelka ocenění pro nejlepší herečku z festivalu v Benátkách Ksenia Rappoportová.

Příběh filmu se odehrává v polovině 70. let během dvou dnů v Praze, kam přijíždí slavný americký spisovatel Zuckerman, aby odvezl rukopis povídek napsaných v jazyce jidiš autorem, kterého zavraždili nacisté. Pro Zuckermana je pražská návštěva bizarním střetem s národem ovládaným totalitou a s podivuhodným uskupením umělců umlčovaných režimem. Ocitá se mimo jiné na dekadentním večírku, na kterém umělci naplňují heslo "čím méně svobody, tím více se souloží".

"Všude říkám, že ty orgie se nesmí brát v prvním plánu. Nejde o nějaký film o neřestech. Mým záměrem bylo, aby z filmu byly cítit další plány, třeba že je to snímek o naivitě a omezených možnostech, jak bojovat za lepší svět," podotkla Pavlásková.

Ve filmu dále hrají Klára Issová a Jiří Havelka, který vytvářejí milenecký pár českých emigrantů, na jejichž popud přijede Zuckerman do Československa vyzvednout rukopis. Issová vytvořila roli herečky Evy Kalinové, která po vyhazovu z divadla v Praze začíná nový život v Americe. "Bylo pro mě lákavé si zahrát herečku, navíc je to herečka, která se vyrovnává s tím, že o všechno přišla - o slávu, postavení, o to, kdy byla zvyklá, že ji lidé obdivovali, chválili, tleskali jí. Eva se snaží jít dál, je v ní odvaha a odhodlání, ale pořád ji něco stahuje zpátky. Nachází se na rozhraní, kdy dělá nová rozhodnutí v životě, a mně se líbilo, že má v sobě odhodlání, i když ji strhává velký smutek," uvedla ke své postavě Issová.

Pro Pavláskovou jsou Pražské orgie sedmým celovečerním hraným filmem. Za své filmy získala řadu významných ocenění a její snímky se těší i divácké návštěvnosti. Její zatím poslední režijní počin, snímek Fotograf, byl druhým nejnavštěvovanějším českým filmem roku 2015.