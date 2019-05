Pražské metro dnes oslaví 45 let od začátku provozu

Praha - Pražské metro dnes oslaví 45 let od zahájení provozu. Na trase C budou při té příležitosti jezdit historické soupravy metra sovětské výroby označené Ečs a 81-71, z nichž první bude stejně jako 9. května 1974 vypravena v 9:19 ze stanice Kačerov. Na 9:57 je naplánovaný synchronizovaný vjezd historických souprav do stanice Kačerov. O programu oslav ČTK informovala mluvčí pražského dopravního podniku Aneta Řehková.

Na cestující po celý den čeká na trase C doprovodný program. Historické vlaky budou jezdit v nejdelším úseku, na kterém byly v minulosti na trase C provozovány, tedy mezi stanicemi Háje (tehdejší Kosmonautů) a Nádraží Holešovice (dříve Fučíkova). Lidé, kteří se vlaky svezou, uslyší i dobová hlášení a chybět nebudou strojvedoucí v tehdejších uniformách.

První návrhy na vytvoření podzemní dráhy v Praze se datují do roku 1898, kdy Ladislav Rott předložil Elektrickým podnikům královského hlavního města Prahy návrh na stavbu. Elektrické podniky ale tehdy návrh zamítly.

Podzemní dráha měla být v Praze původně budována jako podpovrchová tramvaj. Záměr byl schválen v polovině 60. let 20. století a první stavební práce začaly v okolí Hlavního nádraží. V srpnu roku 1968 pak vláda rozhodla, že místo podpovrchové tramvaje se bude stavět metro.

První tunel metra se začal razit v roce 1969, po prvním úseku mezi stanicemi Kačerov a Sokolovská (dnes Florenc) začalo metro jezdit 9. května 1974. V současné době má pražské metro 61 stanic a délka jeho tří linek překračuje 65 kilometrů. Město nyní plánuje novou linku D z Pankráce do Písnice.