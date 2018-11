Praha - V pražské MHD budou vlaky na všech linkách metra jezdit o adventních víkendech v intervalu pěti minut. Posílen bude také provoz některých autobusových linek. Magistrát vyjde posílení dopravy na 17,1 milionu korun. Vyplývá to z materiálu, který v úterý projednají dosluhující radní. První adventní víkend bude 1. a 2. prosince.

"Vzhledem k tomu, že na lince metra C je o víkendu interval pět minut již intervalem standardním, během adventu se navrhuje zkrácení intervalů na pět minut i na zbylých linkách A a B," píše se v dokumentu. Metro A a B budou namísto zhruba sedmiminutového intervalu jezdit v pětiminutovém v sobotu vždy od 9:00 do 20:00 a v neděli od 13:00 do 20:00.

V souvislosti s úpravou intervalu na lince A navrhuje Ropid, který plánuje pražskou MHD, zkrátit interval na pět minut také na lince 199, která jezdí z Veleslavína na letiště v Ruzyni. Ve víkendových špičkách budou jezdit na linkách 188 a 207 kloubové autobusy. Linky zastavují u nákupních center na Pankráci a na náměstí Republiky.

Z celkových nákladů zhruba 17,1 milionu korun bude nejdražší posílení provozu na trase A, které vyjde na 10,5 milionu. Posílení trasy B bude město stát přes šest milionů a na 583.256 korun vyjdou změny v případě autobusů.

Oproti minulým rokům je letošní posílení MHD v menším rozsahu. Podle dokumentu už rozsáhlejší změny nejsou potřeba, neboť v posledních letech začaly na vybraných tramvajových linkách jezdit dvouvozové soupravy, nasazovány jsou kloubové autobusy nebo byl zkrácen interval na trase metra C.