Pražské letiště vymění rentgeny, skončí omezení přepravy tekutin do Schengenu

Praha - Pražské letiště bude od příštího roku postupně vyměňovat rentgeny u bezpečnostních kontrol. Cestující nově nebudou muset vyndávat ze zavazadel elektroniku a skončí také omezení pro množství tekutin, které mohou mít lidé s sebou. Změna se dotkne ale jen druhého terminálu, z kterého jsou odbavovány lety do zemí Schengenu. V tiskové zprávě o tom informovala mluvčí letiště Klára Divíšková.

S výměnou rentgenů začne letiště příští rok, hotovo by mělo být do roku 2026. Letiště si od výměny technologií slibuje to, že bezpečnostní kontroly budou poté pro cestující pohodlnější.

"V plánu je pořízení rentgenů s počítačovou tomografií, které umožňují ponechat tekutiny i všechna elektronická zařízení uvnitř zavazadla. Díky této technologii bude také možné uvolnit pravidlo o deklaraci a přepravě tekutin s limitací objemu do 100 mililitrů," uvedl Radek Kučera, výkonný ředitel Bezpečnosti Letiště Praha.

Změna se dotkne ale jen druhého terminálu, z kterého jsou odbavovány lety do zemí Schengenu. V prvním terminálu výměna není možná kvůli omezenému prostoru, byly by nutné stavební úpravy. Letiště proto ve vybraných čekárnách zřídilo toalety a pítka.

Cestující si mohou nyní s sebou na palubu letadla vzít tekutiny v balení o maximálním objemu 100 mililitrů. Všechna balení musí být umístěna v jednom průhledném uzavíratelném plastovém sáčku a dohromady si jeden člověk může vzít maximálně jeden litr. Limit tekutin platí od roku 2006. Tehdy britská policie oznámila, že se jí podařilo zabránit útokům na letadla do USA, při kterých údajně chtěli teroristé využít výbušniny vyrobené až na palubě letounu z kapalin, proto je zakázána přeprava většího objemu tekutin a gelů.