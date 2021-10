Pražské letiště v zimě nabídne lety do 92 destinací, přibudou i nové linky

Praha - Během zimního letového řádu, který začne platit v neděli, budou moci cestující z pražského letiště létat do 92 destinací. V nabídce budou například nové linky do Tel Avivu, Neapole, Oděsy, Kyjeva, Dubaje či Amsterdamu. Z Prahy bude během zimy létat celkem 47 aerolinek včetně Eurowings, které na letišti otevřou svou novou základnu. Dnes o tom informovalo Letiště Praha v tiskové zprávě. Letošní zimní letový řád je mírně užší než v předkrizových letech, v zimě 2019 se z Prahy létalo do více než 120 míst.

Leteckou dopravu nadále výrazně omezuje koronavirová krize, provoz na letišti ovšem v posledních měsících pomalu roste. "S radostí sledujeme obnovování dřívějších linek, spojení do nových destinací i narůstající frekvenci na stávajících linkách. Díky tomu jsme do poloviny října odbavili už přes tři miliony cestujících a doufáme, že díky novým spojením v zimním letovém řádu budou čísla dál růst. Zdaleka nejsme na počtech cestujících z roku 2019, ale s počtem destinací příliš nezaostáváme,“ uvedl předseda představenstva Letiště Praha Jiří Pos.

Nejvíce linek nabídne během zimy Ryanair, který bude létat do 26 měst, včetně Londýna, Krakova nebo Dublinu. Skupina Smartwings bude provozovat spoje do 20 destinací, například na Kanárské ostrovy, na Madeiru nebo do Paříže či Stockholmu. Eurowings bude po otevření základy z Prahy létat do 13 evropských míst, včetně Kanárských ostrovů či Barcelony.

S postupným oživováním letecké dopravy dopravci postupně obnovují své linky. British Airways opět spojí Prahu s letištěm City v centru Londýna, ČSA se vrátí na linku do Kodaně, Ryanair obnoví spojení do Barcelony, Paříže a Manchesteru a společnost Jet2.com linky do Birminghamu, Manchesteru, Leedsu a Newcastlu. Kromě toho budou v nabídce během zimy i nové linky. Například Wizz Air bude nově létat z Prahy do Říma, Katánie a Neapole. Smartwings do Dubaje a Londýna. Linku do Tel Avivu budou v zimní sezoně nabízet také dopravci Israir Airlines, Blue Bird Airways a Arkia Airlines. Dále Bees Airline budou nově spojovat Prahu a Oděsu, do Kyjeva pak nově bude létat společnost SkyUp Airlines. Nové linky v Praze chystá také Ryanair, konkrétně do Varšavy a Neapole, Vueling novou linkou posílí spojení s Amsterdamem a Blue Air s Bukureští. Novinkou budou také přímá dálková charterová spojení do exotických destinací jako jsou Maledivy, Punta Cana, Mombasa, Cancún nebo Zanzibar.

V porovnání s letním letovým řádem posílí i některé zavedené linky. Například British Airways přidají lety na lince do Londýna, Brussels Airlines do Bruselu, Ryanair do Milána, Dublinu, Benátek, Bruselu a Bologni, Flydubai do Dubaje a Transavia do Eindhovenu.

Pražské letiště v září odbavilo téměř 654.000 cestujících. Meziročně je to asi o 63 procent více, zároveň je to však asi o dvě třetiny méně než v předkrizovém období. I přes poslední meziroční nárůst je letový provoz nadále hluboko pod čísly před vypuknutím pandemie koronaviru. Letiště kvůli koronavirové krizi loni po letech rekordních čísel odbavených cestujících přišlo ve srovnání s rokem 2019 o 79 procent pasažérů. Celkem jich odbavilo 3,66 milionu, což je nejméně za posledních 25 let.