Pražské letiště v pololetí odbavilo skoro 4,3 milionu lidí, meziročně pětkrát víc

Praha - Pražské letiště Václava Havla během letošního prvního pololetí odbavilo téměř 4,29 milionu cestujících. Je to více než pětinásobný nárůst oproti loňskému roku, ve srovnání s obdobím před covidovou krizí je to však o 45 procent méně. Vyplývá to ze statistik Letiště Praha. Provoz na letišti roste během celého letošního roku, za celý rok letiště očekává více než deset milionů pasažérů.

Počet odbavených cestujících za letošní první půlrok je tak skoro stejný jako za celý loňsky rok, kdy letiště odbavilo 4,38 milionu lidí. Naopak v roce 2019, tedy před vypuknutím pandemie koronaviru, letiště odbavilo rekordních 17,8 milionu cestujících.

Provoz na letišti letos stoupá každým měsícem. V červnu letiště poprvé po téměř dvou a půl letech překonalo milionovou hranici odbavených cestujících za jeden kalendářní měsíc, bylo jich 1,16 milionu. Během prázdninových měsíců lze navíc očekávat další nárůst, podle odhadů by mělo odbavit během července a srpna dohromady až 2,7 milionu pasažérů.

Nejoblíbenější destinací během prvních šesti měsíců byl Londýn, následovaly Paříž a Amsterdam. Ze zemí byly nejvytíženější lety do Velké Británie, Itálie a Španělska.

Postupně se na pražském letišti zvyšuje i počet letů. V prvním půlroce se jich uskutečnilo 44.833, meziročně je to třikrát více.

Nápor cestujících během léta hlásí letiště po celé Evropě, což ovšem často komplikuje jejich provoz. Důvodem jsou průtahy při kontrolách a odbavení cestujících či zavazadel. Příčinou toho je hlavně nedostatek personálu po pandemii, kdy letiště kvůli omezení provozu propouštěly. Například ve Velké Británii, Nizozemsku a dalších zemích kvůli tomu ruší i některé lety. K tomu zatím pražské letiště přistoupit nemuselo, rovněž ovšem postrádá desítky pracovníků.

Pražské letiště Václava Havla nabízí během letní sezony přímé lety do přibližně 150 destinací. Jsou mezi nimi i nová nebo obnovená spojení do New Yorku nebo Rijádu, u řady dalších míst přibývají frekvence letů. Před krizí se v létě létalo z Prahy do 190 lokalit.