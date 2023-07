Pražské letiště odbavilo do června 4,4 milionu cestujících, meziročně více

Praha - Letiště Praha odbavilo za prvních pět měsíců letošního roku 4,4 milionu cestujících, meziročně asi o 1,3 milionu více. Proti roku 2021 je to o zhruba čtyři miliony více. Vyplývá to ze statistik Letiště Praha. Nejčastěji se z Prahy létá do Londýna, Paříže a Milána.

Květen byl letos druhým měsícem v řadě, kdy počet odbavených cestujících přesáhl jeden milion. Loni byl prvním měsícem s milionem cestujících až červen. Právě v červnu a prázdninových měsících je o leteckou dopravu tradičně největší zájem.

"Na začátku roku jsme očekávali, že Letiště Václava Havla Praha odbaví letos kolem 12,5 milionu cestujících," uvedla mluvčí Letiště Praha Klára Divíšková. Dodala, že podle nynějších odhadů, které jsou založené na dosavadním vývoji, by mělo letiště odbavit přes 13 milionů cestujících za letošní rok.

Nejžádanější destinací při cestování z pražského letiště je letos zatím Londýn, kam zamířilo z Prahy asi 420.000 lidí. Následuje Paříž se zhruba 270.000 cestujících a Milán s 215.000 pasažérů.

V minulém roce letiště odbavilo 10,7 milionu cestujících, což však bylo stále pod úrovní čísel z roku 2019. Tehdy pražské letiště odbavilo 17,8 milionu pasažérů. Návrat na čísla před pandemií Letiště Praha očekává kolem roku 2026, uvedla Divíšková. Letos se z pražského letiště létá do 152 destinací, což je o pět více než loni, linky obstarává 65 dopravců. V roce 2019 z Prahy létalo 190 přímých linek.