Pražské letiště loni odbavilo 3,66 milionu pasažérů, o 79 procent méně

Praha - Pražské letiště Václava Havla loni odbavilo 3,66 milionu cestujících, což je meziroční propad o 79 procent. Zároveň je to nejnižší počet cestujících za posledních 25 let. Letiště to dnes oznámilo v tiskové zprávě. Loňský rok bezprecedentně narušila koronavirová krize, před ní provoz rostl. Letiště, které kvůli ztrátám muselo i propouštět, v letošním roce očekává postupně obnovování dopravy.

Vloni se tak přerušila série od roku 2013, kdy na letišti provoz nepřetržitě rostl až k rekordním 17,8 milionu cestujících v roce 2019.

Před krizí přitom letiště očekávalo pro rok 2020 další růst, ten se však zastavil na jaře po vypuknutí pandemie koronaviru. Ta během jarních měsíců snížila počet cestujících o více než 99 procent. V létě sice provoz postupně rostl ke zhruba 600.000 cestujících za červenec a srpen, stále však byl hluboko pod normálem. Krize navíc na podzim znovu zesílila.

Před vypuknutím krize v Česku letiště pokračovalo v rekordních číslech z předešlých let, loni v lednu a únoru odbavilo přes dva miliony pasažérů, což bylo dosud nejvíc za tyto měsíce. Nejvíce lidí prošlo letištěm v pátek 3. ledna 2020, během kterého cestovalo přes Prahu celkem 49.387 lidí.

Výrazně klesl i letový provoz na letišti, kde se loni uskutečnilo 54.163 vzletů a přistání, meziročně o 65 procent méně. Snížila se tak i obsazenost letadel. Nejčastěji se loni z Prahy létalo do Velké Británie, kam cestovalo téměř 525.000 pasažérů. Následovaly Francie a Rusko, které měly zhruba poloviční vytíženost. Z destinací vládl Londýn s více než 311.000 cestujícími, na dalším místech byly Amsterdam a Paříž.

V letošním roce letiště očekává postupné oživování letecké dopravy. "Letiště má připravenou strategii k podpoře co nejrychlejšího návratu leteckých spojení z Prahy. Jedná se primárně o podporu poptávky, na základě které se letecké společnosti rozhodují o obnovení provozu svých linek," uvedl předseda představenstva Letiště Praha Václav Řehoř.

Letiště tak například rozšířilo své pobídkové tzv. incentivní programy, kterými chce dopravce motivovat k obnovení linek, zároveň je informuje o vývoji situace v Česku. Dalším opatřením pro podporu dopravy jsou ochranná opatření pro zaměstnance i cestující, což by mělo zvýšit důvěru v létání. "S ohledem na poptávku a strategie leteckých společností je v roce 2021 naší prioritou obnovení leteckých spojení do klíčových evropských destinací," dodal Řehoř. Zároveň ovšem upozornil, že rozhodující bude především další epidemiologický vývoj, rychlost proočkování v Evropě a podmínky pro cestování v jednotlivých zemích.

V současnosti jsou cílem spojů z Prahy přes dvě desítky destinací. Před rokem před krizí se během ledna a února létalo do 111 míst. Současný letový řád by měl růst průběžně.

Krize způsobila letišti také velké ekonomické ztráty. Provozní ztráta podle dřívějších údajů letiště činila asi 100 milionů korun měsíčně. Společnost proto na podzim začala čerpat bankovní úvěr, do té doby pokrývala ztrátu z vlastních rezerv. Letiště zároveň kvůli krizi a oslabení provozu propustilo během roku zhruba 600 zaměstnanců. Před krizí mělo zhruba 2900 pracovníků.

Provoz rekordně klesal i na dalších letištích. Například v Brně loni odbavili 86.089 cestujících, v porovnání s rokem 2019 o 84 procent méně. Stejně klesal provoz i v okolních zemích, například letiště v Bratislavě odbavilo přes 405.000 pasažérů, což je nejméně za posledních 18 let.