Pražské kino Atlas dnes ukončí provoz, vlastník budovy mu neprodloužil smlouvu

Praha - Pražské kino Atlas dnes ukončí provoz, vyplývá z jeho webu a sdělení provozovatelů na facebooku. Vlastník budovy provozovatelům neprodloužil smlouvu, řekl serveru iROZHLAS.cz provozní ředitel kina Ondřej Trantina ze společnosti Cinemart plus. K rozhodnutí podle něj přispěly také zvýšené náklady na provoz kina, jmenoval topení a osvětlení. Zavře se také kavárna v předsálí kina, která má jiného provozovatele. Biografů v Česku po roce 1989 začalo ubývat, v posledních sedmi letech ale jejich počet opět roste. Malá kina často nahrazují mnohosálové multiplexy.

Atlas v Sokolovské ulici poblíž stanice metra Florenc má dva sály se 143 a 58 místy, klimatizovaná kavárna pojme zhruba pět desítek lidí. Provoz sálů dnes kino ukončí promítnutím filmů Avatar: The Way of Water a Šílená noc. Kino Atlas by se mohlo přestěhovat na jiné místo, vhodný prostor ale není jednoduché najít, uvedl Trantina. Kdo prostory v Sokolovské obsadí, není jasné.

Kino v rohovém bankovním domě, který za první republiky vyprojektovali architekti František Josef Stalmach a Jan Hanuš Svoboda, fungovalo od 40. let. Za komunistického režimu tento biograf pod názvem Sokolovo spravoval Pražský filmový podnik.

Památkově chráněnou budovu poškodily povodně v roce 2002, kdy zde biograf začala provozovat společnost Hollywood Classic Entertainment. Rekonstrukce trvala tři roky. Další problém způsobilo prasklé potrubí a později další povodně v červnu 2013, které způsobily škodu přibližně 1,5 milionu korun. Uhradit ji tehdy pomohli i návštěvníci. Téhož roku kino převzala firma Cinemart plus napojená na distribuční síť Cinemart.

Atlas v minulosti hostil přehlídku německých filmů Das Filmfest, lidskoprávní festival Jeden svět nebo Týden ukrajinského filmu. Cinemart plus založená v roce 2008 provozuje ještě komorní biograf Evald na pražské Národní třídě.

Počet kin v České republice z více než 2000 v roce 1989 klesl až na 530 v roce 2005, vyplývá z informací na webu Českého statistického úřadu. Poté ale biografů ve většině let přibývalo, od roku 2015 do loňska rostl počet nepřetržitě. Zvýšil se za tu dobu ze zhruba 630 na loňských téměř 1100 kin.