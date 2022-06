Pražské KACPU má zítra poslední den provozu, Hřib nadále chce změnu systému

Praha - Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině (KACPU) v pražských Vysočanech čeká ve středu poslední den provozu, primátor Zdeněk Hřib (Piráti) trvá na jeho uzavření kvůli přeplněnosti a nedostatečné kapacitě metropole. V pátek bude na jednání s premiérem Petrem Fialou (ODS) požadovat rozdělování uprchlíků do méně vytížených krajů. Fiala nepovažuje uzavření centra za rozumné a ani podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) krok hlavního města nic přinese, stát zajistí registraci uprchlíků v jiných regionech, případně přes odbor azylové a migrační politiky a cizineckou policii. Hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková (STAN) Hřibův krok chápe, primátor podle ní na přetíženost hlavního města upozorňoval dlouhodobě.

Pecková si nemyslí, že by uzavření pražského KACPU, které slouží i pro střední Čechy, zhoršilo situaci v jejím regionu. Kraj podle ní situaci zvládne, případně zvýší kapacitu střediska v Kutné Hoře. Současně připomněla, že v Praze i Středočeském kraji jsou odbory azylové a migrační politiky a oddělení cizinecké policie, kde si uprchlíci také mohou doklady vyřídit. Na běžence jsou připraveny i středočeské pobočky úřadu práce, doplnila.

Naproti tomu podle hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického (3PK/ČSSD) je Hřibovo rozhodnutí nekolegiální a už dřív avizoval, že pokud Praha uzavře KACPU, Pardubice učiní totéž. Nicméně dnes oznámil, že pardubické centrum zůstane v provozu, bude ale postupně omezovat provoz. "Do konce měsíce to zvládneme," konstatoval Netolický. Rakušan mu přislíbil, že v případě přílivu většího množství uprchlíků, vnitro pomůže s personálním posílením krajského centra v Pardubicích. Od prázdnin budou podle ministra všechna asistenční centra měnit provoz, v závislosti na počtu uprchlíku by mohla například zkrátit otevírací hodiny.

Smysl v uzavření pražského centra nevidí ani jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL), který na twitteru uvedl, že pražské KACPU zajišťovalo ubytování asi pro deset procent registrovaných uprchlíků, ostatní si našli bydlení sami.

Hřib kritiku odmítá, magistrát podle něj při svých rozhodnutích vychází z konkrétních čísel a dat. Město podle primátora navíc bude muset řešit problém s nedostatkem ubytování i kvůli začínající turistické sezoně, protože mnozí uprchlíci bydlí v hotelech nebo hostelech, které primárně slouží pro ubytovávání turistů.

Pražské KACPU od začátku války na Ukrajině letos v únoru odbavilo přes 98.000 uprchlíků a zajistilo bydlení pro 9430 lidí, tedy necelou desetinu. V Praze vznikla i dvě stanová městečka zejména pro romské ukrajinské uprchlíky, kterými prošly další stovky lidí. "Já bych chtěl, aby se situace skutečně začala řešit. To znamená, aby vznikl relokační mechanismus založený na motivaci uprchlíků daný tím, že stát jim poskytuje pomoc a ta bude poskytována v místech, kde kapacita je, a ne tam, kde není," řekl Hřib. Ve hře je podle něj stále jeho návrh snížit uprchlíkům v přeplněných krajích dávky pomoci, což by uprchlíky motivovalo přesunout se do těch méně zatížených. V uplynulých týdnech se na jednání se státem a ministerstvem vnitra dozvěděl, že to není možné. Právní posouzení zamítnutí nápadu město dostane ve čtvrtek.

Podle premiéra se asistenční centra osvědčila, proto nevidí důvod k uzavírání pražského. O záležitosti chce se Hřibem mluvit.

Ve Vysočanech zůstane v místě KACPU po jeho uzavření informační služba, která uprchlíky seznámí s tím, co mají dělat a že jim pomoc může být poskytnuta na jiném místě. Podle Hřiba informátoři uprchlíkům vysvětlí, že Praha je plná, neseženou v ní ubytování a i s ohledem na výše nájmů je pro ně výhodnější jet jinam. Uprchlíci mají podle primátora stále možnost získat bezplatnou jízdenku do jiného kraje.

O uzavření pražského centra Rakušan dnes jednal i s dalšími hejtmany. Předseda asociace krajů Martin Kuba (ODS) poté uvedl, že kraje přivítají, když vláda v brzké době vytvoří program, který bude některé uprchlíky z Ukrajiny více motivovat k začlenění do společnosti. Například aby aktivněji sháněli zaměstnání a dříve se stali soběstační, o což někteří podle krajů neusilují. Podle Kuby by například děti zaměstnaných Ukrajinců mohly mít nějaké výhody.