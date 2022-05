Pražské jaro dnes nabídne koncert soudobé hudby vídeňského Klangforum

Praha - Pražské jaro dnes v Centru současného umění DOX nabídne koncert vídeňského Klangforum. Jedná se o rezidenční soubor nového formátu s názvem Prague Offspring, který je věnovaný soudobé hudbě. První večer Prague Offspring zahájí kompozice skladatelky Olgy Neuwirthové s názvem incidendo/fluido. Dále zazní hudbu italské autorky Clary Iannotty a světová premiéra skladby Andělské schody, kterou na objednávku Pražského jara napsal Martin Smolka.

Klangforum Vídeň, povede Bas Wiegers, hlavní hostující dirigent Klangfora od roku 2018. Soubor uvede dvě skladby Neuwirthové, vedle kompozice incidendo/fluido také dílo pro trubku a ansámbl ...miramondo multiplo..., které Neuwirthová napsala pro švédského trumpetistu H?kana Hardenbergera, Vídeňské filharmoniky a Pierra Bouleze, kteří ji v původní orchestrální verzi v roce 2006 poprvé uvedli na Salcburském festivalu.

Dramaturgie festivalovému publiku dále zprostředkuje hudbu italské autorky Clary Iannotty, jejíž skladba nazvaná a stir among the stars, a making way je novým přírůstkem v repertoáru rakouského souboru Klangforum Vídeň, který založil skladatel a dirigent Beat Furrer v roce 1985. Soubor od té doby ovlivňuje podobu současné hudby. Spolupracuje se skladateli z celého světa a formou objednávek podporuje vznik nových děl. Diskografie souboru zahrnuje více než 70 CD, ansámbl premiéroval přes 500 nových skladeb. Na Pražském jaru Klangforum vystoupil v roce 2018, kdy provedl díla Enna Poppeho, Bernharda Langa a ve světové premiéře novou skladbu Luboše Mrkvičky na objednávku festivalu.

Mezinárodní hudební festival Pražské jaro 12. května ve Smetanově síni Obecního domu otevřela tradiční Smetanova Má vlast v nastudování West-Eastern Divan Orchestra s dirigentem Thomasem Guggeisem. Guggeis u orchestru na poslední chvíli nahradil dirigenta Daniela Barenboima, který se omluvil ze zdravotních důvodů. Festival potrvá do 3. června. Více informací se nachází na stránkách festivalu.