Pražské derby bude prvně od sezony 2008/09 soubojem o první místo

Praha - Nedělní pražské derby mezi fotbalisty Sparty a Slavie bude šlágrem 10. ligového kola. Poprvé od jara 2009 se v něm utkají první a druhý tým tabulky a premiérově od podzimní části stejné sezony půjde o přímý souboj o vedení v soutěži. Mistrovská Slavia bude na Letné před rivalem hájit dvoubodový náskok a neporazitelnost v této ligové sezoně. Sparta naopak touží po prvním vítězství v derby od března 2016. Kvůli opatřením proti šíření koronaviru se bude hrát bez diváků.

Přestože Sparta a Slavia jsou historicky dva největší kluby v Česku, v posledních letech se většinou v lize dařilo pouze jednomu z nich. Naposledy se v derby odehrál přímý souboj o první místo v říjnu 2008, kdy červenobílí zvítězili na Letné rekordně 4:1.

"Ani jsem nevěděl, že je to tak dlouho, kdy se rozhodovalo o prvním a druhém místě. Samozřejmě ten zápas může něco napovědět, ale na druhou stranu zbývá ještě strašně moc kol do konce ligy. My tam pojedeme s tím, že budeme chtít uhájit příčku, kterou momentálně máme," řekl při on-line tiskové konferenci slávistický trenér Jindřich Trpišovský. Jeho svěřenci jako jediní v této ligové sezoně neprohráli a mají nejlepší útok i obranu. V posledním kole ale doma jen remizovali 1:1 s nováčkem z Brna.

Oba pražští rivalové ve čtvrtek odehráli předposlední kolo základní skupiny Evropské ligy. Zatímco slávisté porazili doma Beer Ševu 3:0 a zajistili si postup do vyřazovací fáze, Sparta prohrála 1:2 v Lille a přišla o naději na účast v jarních bojích.

"V derby rozhodne hodina H, kdo bude v tu chvíli lépe připraven. Nerozhoduje to, co bylo ve čtvrtek, pátek nebo před týdnem. Co bylo předtím, to se vše maže. Je to největší zápas, bohužel bez diváků. Rozhodne aktuální rozpoložení a odvaha," mínil Trpišovský.

Sparťané věří, že je porážka s Lille nepoznamená. "Doufám, že zklamání do derby setřeseme. Liga pro nás teď zase bude důležitější a derby je derby. Máme dva dny, abychom se dali do kupy. Budeme nachystaní," řekl sparťanský defenzivní univerzál David Pavelka.

Letenští chtějí v neděli zaútočit na první vítězství nad Slavií po 11 soutěžních a 10 ligových zápasech. Doma tým z Vršovic neporazili čtyřikrát po sobě od výhry 3:1 v březnu 2016, poslední dva vzájemné duely skončily v Edenu remízou.

"Vyřazení z Evropské ligy je samozřejmě zklamání. Musíme to ale vzít jako realitu a pokračovat dál. Je tu zase liga, kde chceme být úspěšní. Derby je navíc utkání o první místo, myslím, že to je dostatečná motivace pro hráče," uvedl sparťanský trenér Václav Kotal, jehož tým po dvou ligových prohrách za sebou minulou neděli zabral a zvítězil v Teplicích.

Zápas na Letné začne v neděli v 18:30. Kvůli trvajícím opatřením proti šíření koronaviru se bude derby poprvé v samostatné historii hrát bez diváků, na konci minulé sezony při kapacitních omezeních dorazilo na vzájemný duel do Edenu 4700 fanoušků. "Bez diváků to bude strašně smutné, ale bohužel se nedá nic dělat," poznamenal Trpišovský, který v začátcích trenérské kariéry působil u mládeže Sparty.

Statistické údaje před zápasy 10. kola první fotbalové ligy: Sparta Praha (2.) - Slavia Praha (1.) Výkop: neděle 6. prosince, 18:30. Rozhodčí: Zelinka - Hájek, Horák - Franěk (video). Bilance: 56 24-21-11 78:54. Poslední zápas: 0:0. Předpokládané sestavy: Sparta: Nita - Plechatý, Čelůstka, Hancko - Vindheim, Ladislav Krejčí II, Pavelka, Dočkal, Hanousek - Karlsson, Juliš. Slavia: Kolář - Masopust, Kúdela, Zima, Bořil - Holeš, Ševčík - Provod, Lingr (Stanciu), Olayinka - Kuchta. Absence: Kozák, Polidar, Štetina, Hložek (všichni zranění), Hancko, Sáček (oba nejistý start) - Hovorka (zranění), Takács, Malinský (oba nejistý start). Disciplinární ohrožení: nikdo - Oscar (3 ŽK). Nejlepší střelci: Juliš (7) - Bořil, Kúdela, Musa, Tecl (všichni 3). Zajímavosti: - Slavia neprohrála se Spartou od března 2016 v 11 soutěžních zápasech po sobě (10 v lize), poslední 2 ligové duely skončily remízou - Slavia na Spartě v lize od března 2016 4x po sobě neprohrála - Sparta minule vyhrála v Teplicích, předtím prohrála 2 kola po sobě - Sparta minule doma prohrála s Č. Budějovicemi, předtím ale na Letné vyhrála v lize 8x za sebou - Slavia jako jediná v ligové sezoně ještě neprohrála a v nejvyšší soutěži bodovala 21x po sobě, v posledním kole ale jen remizovala doma s Brnem - Slavia od března venku v lize neprohrála 9x za sebou - Slavia má s 27 góly nejlepší útok ligy a s 3 inkasovanými brankami nejlepší obranu - Sparta dnes hraje zápas Evropské ligy v Lille, Slavia doma s Beer Ševou - trenér Slavie Trpišovský v začátcích kariéry působil u mládeže Sparty - Bořil (Slavia) může odehrát 250. ligový zápas