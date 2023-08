Pražské čerpací stanice zdražují naftu, někde o více než dvě koruny za litr

Praha - Mnohé pražské čerpací stanice dnes v souvislosti se zvýšením spotřební daně zdražily naftu. Někde oproti pondělku cena stoupla o více než dvě koruny za litr, jinde se zvýšila o méně než 1,50 koruny za litr. Vyplývá to ze zjištění zpravodajů ČTK a informací webu mBenzin.cz. Spotřební daň z nafty se od dneška zvýšila o 1,50 koruny za litr. Vrátila se tak na úroveň platnou do loňského června.

Na čerpací stanici EuroOil na pražském Žižkově stál litr nafty v pondělí 33,50 koruny, dnes už to bylo 35,70 koruny, zjistil zpravodaj ČTK na místě. Podle archivu cen Čepro, pod kterou síť EuroOil spadá, stál litr motorové nafty v sobotu 32,92 koruny s DPH, dnes to bylo 34,73 koruny za litr. Zdražily také další čerpací stanice v Praze, například ČSAD Praha Florenc zvedla cenu nafty o 1,40 koruny na 34,90 koruny za litr.

Mluvčí sítě čerpacích stanic MOL Martin Pavlíček uvedl, že jejich stanice dnes také přecenily naftu. "Důvodem byl nejen návrat daně na úroveň z roku 2022, ale i v posledních týdnech zaznamenaný výrazný nárůst nákupní ceny," řekl. V pondělí podle něj zaznamenali zvýšený zájem o čerpání pohonných hmot. "Měli jsme ale dostatečné zásoby, a tak jsme zájem odbavili bez problémů," dodal.

Snížená spotřební daň z nafty měla původně platit do konce letošního roku. Na původní úroveň se tak vrací o pět měsíců dřív. Vláda to zdůvodňuje hlavně zlevněním nafty a také snahou získat víc peněz do státního rozpočtu. Zvýšení sazby by mělo státu přinést za každý měsíc asi 800 milionů korun navíc, z toho 727 milionů korun by podle ministerstva financí mělo jít do státního rozpočtu a 73 milionů korun do rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury.

Podle údajů společnosti CCS stál v pondělí litr nafty v průměru 33,24 Kč, což je o 63 haléřů víc než před týdnem. Současná cena nafty je nejvyšší zhruba za poslední dva a půl měsíce. Podobně je na tom i benzin, který byl naposledy dražší na konci dubna.