ČR v neděli vydala Ukrajincům 2500 víz, od začátku invaze téměř 260.000

Praha - Česko vydalo od počátku války téměř 260.000 speciálních víz lidem zasaženým ruskou invazí na Ukrajinu. V neděli jich přibylo 2500. Informace dnes na twitteru zveřejnilo ministerstvo vnitra. Počet vydaných víz se v posledních dnech snižuje, ve stejný den minulý týden je dostalo zhruba 3200 běženců.

Na počátku týdne vystavila ČR uprchlíkům 5100 víz za účelem dočasné ochrany, na jejichž základě mohou Ukrajinci v zemi pobývat až rok. Zároveň mají přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění, vzdělání, na trh práce a nárok na další asistenci, například při ubytování. Počet vydaných stejně jako minulý týden v dalších dnech klesal. V úterý a ve středu se počet pohyboval kolem 3500, od čtvrtka klesl pod 3000.

Na cizinecké policii a v asistenčních centrech se v neděli nahlásilo téměř 1700 běženců, celkově jich policie registruje 146.000. Děti do 15 let, kterých je podle posledních údajů mezi uprchlíky zhruba 35 procent, se registrovat nemusí.

Skutečný počet ukrajinských uprchlíků pobývajících v Česku je pravděpodobně vyšší. Už na počátku minulého týdne Petr Fiala (ODS) uvedl, že jich je zhruba 300.000. Téměř polovinu tvoří děti, čtyři pětiny dospělých jsou ženy.

Nejvíce uprchlíků před válkou je dlouhodobě v Praze. Podle statistik ministerstva vnitra jich v neděli bylo v hlavním městě zhruba 62.700.Také vytíženost pražského asistenčního střediska v Kongresovém centru ale v posledních dnech klesá. V neděli odbavilo 732 lidí. To bylo o několik desítek více než v sobotu a v pátek, proti předcházejícím dnům byl ale počet lidí, kterým středisko v neděli pomohlo, nižší.

Podle OSN z Ukrajiny od začátku ruské invaze 24. února uprchly více než čtyři miliony lidí, zhruba polovina z nich do Polska.

Centrum pro pomoc ukrajinským uprchlíkům v Praze v neděli odbavilo 732 lidí. To bylo o několik desítek více než v sobotu a v pátek, proti předcházejícím dnům byl ale počet lidí, kterým středisko v neděli pomohlo, nižší. Od počátku ruské invaze na Ukrajinu na konci února pracovníci centra odbavili téměř 64.700 běženců. Na twitteru o tom dnes informovali pražští hasiči.

Středisko v Kongresovém centru Praha je společné pro hlavní město a Středočeský kraj. Sedmapadesáti lidem, kteří do něj v neděli přišli, bylo zajištěno ubytování a 59 lidí převezli autobusy k odbavení na jiná Krajská asistenční centra pomoci Ukrajině (KACPU), uvedli hasiči.

Střediska nabízí uprchlíkům pomoc s registrací, ubytováním, doklady, zprostředkováním práce či pojištěním. V pražské Kongresovém centru funguje mezi 07:00 a 21:00. Podle rozhodnutí vedení města by se mělo do 14. dubna ale přestěhovat do bývalého sídla Komerční banky ve Vysočanech. Důvodem stěhování jsou nasmlouvané akce v Kongresovém centru včetně těch k předsednictví České republiky v Evropské unii.

Lidem prchajícím z Ukrajiny před válkou Česko udělilo od začátku bojů vízum podle ministerstva vnitra více než 257.000 běžencům. Počet vydaných víz se v posledních dnech ale snižuje. Klesla také vytíženost pražského asistenčního centra pro uprchlíky. Zatímco 8. a 9. března odbavilo přes 3600 žadatelů o pomoc, v dalších dnech klesly jejich počty pod 3000. Minulý týden bylo maximem pondělních 1348 odbavených uprchlíků, naopak minimem bylo sobotních 665.

Počty uprchlíků v pražském Krajském asistenčním centru pomoci Ukrajině (KACPU) za poslední dva týdny:

Odbavených Zajištěno ubytování Pondělí 21. března 1937 42 Úterý 22. března 1538 111 Středa 23. března 1575 154 Čtvrtek 24. března 1364 176 Pátek 25. března 1153 138 Sobota 26. března 825 40 Neděle 27. března 1072 108 Pondělí 28. března 1348 63 Úterý 29. března 982 89 Středa 30. března 870 78 Čtvrtek 31. března 860 61 Pátek 1. dubna 706 88 Sobota 2. dubna 665 56 Neděle 3. dubna 732 57

Zdroj: twitter pražských hasičů