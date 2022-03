Pražské centrum pro Ukrajince v pátek odbavilo 1153 lidí, zájem klesá

Města a organizace na jihu Čech se snaží zajistit školy a různé aktivity pro děti uprchlíků, kteří by pak mohli nastoupit do zaměstnání. Právě starost o děti příchozí běžence momentálně velmi často omezuje v tom, aby si našli pravidelnou práci. Na snímku z 24. března 2022 je českobudějovické křesťanské rodinné centrum Petrklíč, kde se scházejí české i ukrajinské matky s dětmi, učí se řeč a vzájemně si pomáhají.

Města a organizace na jihu Čech se snaží zajistit školy a různé aktivity pro děti uprchlíků, kteří by pak mohli nastoupit do zaměstnání. Právě starost o děti příchozí běžence momentálně velmi často omezuje v tom, aby si našli pravidelnou práci. Na snímku z 24. března 2022 je českobudějovické křesťanské rodinné centrum Petrklíč, kde se scházejí české i ukrajinské matky s dětmi, učí se řeč a vzájemně si pomáhají. ČTK/Pancer Václav

Praha - Pražské centrum pro pomoc Ukrajincům v pátek odbavilo 1153 lidí, kteří do Česka uprchli před ruskou invazí. Je to o skoro tisíc méně než o týden dříve i méně než v předchozích dnech, zájem postupně klesá. Středisko v Kongresovém centru zajistilo za uplynulý den ubytování pro 138 zájemců, Kvůli nedostatku kapacit našlo 52 z nich zázemí v režimu nouzového přístřeší, většinou v tělocvičnách. K registraci do jiných krajů autobusy odvezly 107 občanů Ukrajiny. Za víc než měsíc od vypuknutí války na Ukrajině evidovalo centrum společné pro hlavní město a Středočeský kraj víc než 56.600 válečných uprchlíků, uvedli dnes pražští hasiči na twitteru.

Počet lidí, kteří vyhledávají služby pražského asistenčního střediska, postupně klesá. Zatímco 8. a 9. března odbavilo přes 3600 žadatelů o pomoc, v dalších dnech klesly jejich počty pod 3000. Maximem v tomto týdnu bylo pondělních 1937 odbavených uprchlíků. Více než 2000 lidí pomohli v Kongresovém centru naposledy minulý pátek.

Nejpozději 14. dubna se středisko přesune z Kongresového centra do bývalého sídla Komerční banky ve Vysočanech. Kapacita nového centra bude oproti KCP asi tříčtvrtinová, denně tam bude moci být odbaveno až zhruba 2700 lidí.

Magistrát poskytne jednotlivým pražským radnicím na pomoc pro ukrajinské uprchlíky zhruba 106 milionů korun. Peníze dostanou za každého uprchlíka a rovněž za každé lůžko zřízené v nouzovém ubytování v tělocvičnách a na dalších místech. Město zároveň přidá ke státnímu příspěvku 250 korun na ubytování dalších 140 korun ze svého rozpočtu.

Asistenční centra mimo Prahu odbavila doposud 17.605 uprchlíků

Středočeská centra pomoci ukrajinským uprchlíkům v Kutné Hoře, Mladé Boleslavi a Příbrami za pátek odbavila 292 lidí. Je to výrazně méně než ve stejný den před týdnem, kdy jich bylo 667. Ubytování v pátek centra zprostředkovala 26 běžencům. Počet lidí, kteří přicházejí do asistenčních center tak dál klesá, zatímco v prvních dnech fungování odbavovala v pracovní den více než 1000 lidí denně, od pondělí to bylo průměrně 430 denně. Od začátku fungování krajská centra pomoci mimo Prahu odbavila 17.605 Ukrajinců, ubytování zajistila pro 2552 z nich, informoval dnes ČTK mluvčí hejtmanství David Šíma.

Asistenční centrum v Kutné Hoře v pátek zaregistrovalo 104 uprchlíků, ubytování zajistilo pro devět z nich. Na mladoboleslavské centrum se obrátilo 92 lidí, pro čtyři z nich zprostředkovali pracovníci centra ubytování. V Příbrami to bylo 96, zajistit ubytování potřebovalo 13 lidí. Kromě center v Kutné Hoře, Mladé Boleslavi a Příbrami má kraj společné středisko s Prahou v Kongresovém centru Praha, které se nejpozději do 14. dubna přestěhuje z dosavadních prostor do bývalého sídla Komerční banky ve Vysočanech. Všechna asistenční centra mají nepřetržitý provoz a kromě pomoci s registrací, ubytováním a pojištěním nabízejí i základní zdravotní ošetření, případně občerstvení pro čekající.

Počty uprchlíků odbavených pražským KACPU za poslední dva týdny:

Odbavených Zajištěno ubytování pátek 11. března 2766 257 sobota 12. března 2768 339 neděle 13. března 2471 249 pondělí 14. března 2945 323 úterý 15. března 2810 213 středa 16. března 2765 283 čtvrtek 17. března 2220 239 pátek 18. března 2142 327 sobota 19. března 1688 246 neděle 20. března 1400 125 pondělí 21. března 1937 42 úterý 22. března 1538 111 středa 23. března 1575 154 čtvrtek 24. března 1364 176 pátek 25. března 1153 138

Zdroj: twitter pražských hasičů