Praha - Pražská zoologická zahrada dneškem vstoupila do své 88. sezony. Při té příležitosti představila návštěvníkům nově chovaný druh - ohroženého ptáka z Nové Kaledonie kagu chocholatého, který pro původní obyvatele představuje posvátného ducha pralesa. V letošním roce zoo plánuje přivézt ďábly medvědovité - tasmánské čerty - do dokončované australské expozice a také otevřít Rákosův pavilon pro exotické papoušky.

Kagu chocholatý v Česku do letoška nikdy nebyl chován. "Chov v lidské péči je poměrně vzácný, na světě jde o 30 jedinců. Je to pro nás velká čest," řekl ČTK kurátor chovu ptáků Antonín Vaidl. Pražská zoo získala dva samce z německého Weltvogelparku Walsrode, odkud další dva kagu putovali také do Zoo Plzeň. Vaidl doufá, že se časem podaří sehnat i samičky, a to buď z chovů v zámoří, nebo přímo ze země jejich původu.

Pták je ve své domovině pod přímou ochranou vlády. "Kagu chocholatí jsou symbolem ptáků, kteří vyhynuli vlivem člověka. Nejčastěji je srovnáván s drontem mauricijským, který vyhynul, protože ho lidé vytloukli a dílo zkázy dokonali zavlečení predátoři. Kagu na tom byl podobně, protože přistěhovalci zavlekli na Novou Kaledonii divoká prasata, psy, kočky a potkany. Dnes tam potkani zničí 60 procent jeho snůšek," popsal kurátor.

Kagu dosahuje hmotnosti kolem jednoho kilogramu a je podobný drobnější volavce, s níž ovšem není příbuzný. Má šedomodré zbarvení, tmavé oči a načervenalý zobák. Návštěvníci sice neuslyší pozoruhodné párové duety, které kagu "štěkají" se samičkami, zato ale budou moci několikrát denně pozorovat vzájemné naparování samců, při němž vztyčují výraznou chocholku a roztahují strakatá křídla, která mají rozpětí až 70 centimetrů. K letu ovšem kagu svá křídla využívat neumí - nenaučil se to, protože v přírodě neměl přirozené nepřátele.

Návštěvníci zahrady by se letos měli dočkat rovněž podívané na vodnice posvátné, ohrožené žáby z jezera Titicaca. Podle ředitele zoo Miroslava Bobka se však komplikuje plánovaná stavba nového pavilonu goril, a to proto, že nabídky firem, které se účastnily vyhlášené soutěže, významně převýšily stanovený rozpočet.

Náměstek pražského primátora pro životní prostředí Petr Hlubuček na slavnostním zahájení sezony slíbil, že město udělá všechno pro to, aby stavba gorilího pavilonu začala ještě letos. Praha do zoologické zahrady v letošním roce investuje 170 milionů korun.

Zahrada v Troji uvítala první návštěvníky 28. září 1931. Od té doby se zařadila mezi nejnavštěvovanější místa v hlavním městě i České republice. Loni do ní podle jejích vlastních statistik zavítalo 1,427.491 lidí, což zoo označila za třetí nejlepší výsledek za dobu své existence. V zahradě loni přišlo na svět 1340 mláďat 219 druhů savců, ptáků, plazů, obojživelníků a ryb. Mezi loňské chovatelské úspěchy patřilo narození čtyřčat geparda, mláděte hrabáče kapského, gibona stříbrného a pandy červené.