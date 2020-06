Pražská zoo vybrala na pomoc Austrálii 22,8 milionu korun

Praha - Sbírka pražské zoologické zahrady na pomoc australské fauně, kterou loni postihly požáry, dosud vynesla 22,8 milionu korun. Z toho 20 milionů bylo do země již zasláno. Peníze putovaly mimo jiné na pomoc k uzdravení popálených zvířat nebo podporu projektů zaměřených na ohrožené druhy, jejichž situace se kvůli požárům ještě zhoršila. Do sbírky, kterou zoo vyhlásila v lednu, lze přispívat nadále. Do současné doby do ní dalo peníze přes 18.200 dárců. Novinářům to řekl ředitel zoo Miroslav Bobek.

"Asi největší pozornost médií a lidí vzbudili popálení koalové. Solidarita byla obrovská a týkala se i České republiky," řekl Bobek. Podle něj se v sbírce sešly velké dary i drobné příspěvky a zapojili se do ní i žáci. Například hasiči věnovali výtěžek z tomboly ze svého plesu, doplnil ředitel.

Finanční pomoc, kterou pražská zoo ze sbírky poslala do Austrálie, byla soustředěna na známé i méně známé druhy australské fauny, jako jsou koaly, vakoplchové, klokani skalní či vakomyši. Například pět milionů korun získaly zoologické zahrady ve státě Victoria na posílení chovu paropuch a dva miliony na rozšíření a obnovu přírodních útočišť tohoto zvířete. Milion korun směřoval do australských zoologických zahrad na ochranu klokana skalního a 1,5 milionu na založení útočiště pro australské ohrožené druhy.

Austrálii zasáhly rozsáhlé požáry loni v září a sužovaly ji několik měsíců. Podle agentury Reuters při nich zemřela až miliarda živočichů.

Humanitární pomoc poslal Austrálii i český stát, šlo o dva miliony korun. V lednu to schválil ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Českou humanitární pomoc dostaly záchranné a krizové složky v postižených oblastech.