Pražská zoo plánuje zdražení vstupného, elektronicky bude nižší

Praha - Pražská zoo plánuje zvýšit jednorázové vstupné pro dospělé při nákupu lístku v pokladně z 250 na 330 korun a pro děti a studenty z 200 na 250 korun. Pokud si však lidé koupí lístek elektronicky, bude vstup pro děti stejný jako doposud a dospělí zaplatí 300 korun. Vyplývá to z materiálu, které by měli příští týden projednat pražští radní a které má ČTK k dispozici. Zvýšení vstupného se bude týkat i další typů vstupenek, naopak důchodci a postižení zaplatí stejně jako doposud 150 korun a senioři nad 70 let symbolickou jednu korunu. Naposled zoo zdražovala v roce 2020.

Radní budou materiál projednávat jako informační tisk pravděpodobně v úterý po Velikonocích, v platnost by změny měly vstoupit poté, co je vedení města vezme na vědomí. Zdražení bude menší pro takzvané e-vstupenky, aby město motivovalo lidi k jejich nákupu.

"S ohledem na extrémní nárůst nákladů na život i energie v uplynulých měsících je úprava cen vstupného logickým důsledkem těchto externích vlivů," uvedla primátorova náměstkyně Jana Komrsková (Piráti).

Podobně se vyjádřil i ředitel zoo Miroslav Bobek. "Úpravu cen vstupného do Zoo Praha jsme připravovali dlouhodobě, promyšleně a pokud možno citlivě. Vzhledem k nárůstu cen energií i dalších komodit je již opravdu nezbytná; ostatně se o ní uvažovalo již před časem," sdělil.

Zdražení se bude týkat i rodinného vstupného pro dva dospělé a až čtyři děti, které nyní stojí 800 korun a nově vyjde na 1000 korun u pokladny a 850 korun přes internet. Za psy majitelé zaplatí jak na místě, tak online nově 150 korun, dosud to byla stokoruna. Poměrně výrazné zvýšení se dotkne i ročních vstupenek s 12 vstupy. Například pro dospělé nyní vyjde na tisícikorunu a zdraží o 800 korun. U dětí to bude ze 600 na 900 korun, pro důchodce ze 450 na 600 korun a pro rodiny z 2500 na 4000 korun.

Do pražské zoologické zahrady loni přišlo téměř 1,42 milionu návštěvníků, tedy jen mírně méně než v posledním předcovidovém roce 2019. V roce 2019 před pandemií to bylo 1,46 milionu. Zahrada se poprvé návštěvníkům otevřela 28. září 1931. Chová 685 druhů zvířat a patří k nejnavštěvovanějším místům v Praze.

Jednorázové vstupné:

Nyní (Kč nárůst o: elektronická/na pokladně nárůst o: elektronická/na pokladně Dospělí 250 Kč 50/80 Kč 300/330 Kč Děti 3 – 15 let, studenti, (děti do 3 let mají vstup zdarma) 200 Kč 0/50 Kč 200/250 Kč Důchodci, držitelé průkazek ZTP, ZTP/P 150 Kč 0 Kč 150/150 Kč Senioři 70+ 1 Kč 0 Kč 1 Kč Rodina (2 dospělí + max. 4 děti, každé další dítě za plnohodnotné vstupné) 800 Kč 50/200 Kč 850/1000 Kč Psi 100 Kč 50 Kč 150/150 Kč

Roční vstupné (12 vstupů s platností 365 dní):

Nyní Nárůst Finální cena Dospělí (1 vstup denně) 1000 Kč 800 Kč 1800 Kč Děti 3 – 15 let, studenti (1 vstup denně) 600 Kč 300 Kč 900 Kč Důchodci, držitelé průkazek ZTP, ZTP/P (1 vstup denně) 450 Kč 150 Kč 600 Kč Rodina (2 dospělí + max. 4 děti, nejvýše 6 vstupů denně, celkem 48 vstupů za rok) 2500 Kč 1500 Kč 4000 Kč Psi (1 vstup denně) 350 Kč 150 Kč 500 Kč Firemní (celkem 48 vstupů za rok; nejvýše 4 vstupy denně) 5000 Kč 4600 Kč 9600 Kč

Zdroj: MHMP