Pražská zoo má ocenění světové asociace za přínos k záchraně koně Převalského

Praha - Pražská zoologická zahrada získala od Světové asociace zoologických zahrad a akvárií (WAZA) nejvyšší ocenění WAZA Conservation Award. Cenu zahrada získala za projekt Návrat divokých koní a za dlouholetý přínos k záchraně koně Převalského. Pražská zoo je šestou zoologickou zahradou na světě, která toto vyznamenání získala. ČTK to dnes sdělila mluvčí pražské zoo Lucie Dosedělová.

Pražská zoo v rámci projektu Návrat divokých koní podle Dosedělové přepravila do původní domoviny koně Převalského, do Mongolska, 34 koní. Na devíti leteckých transportech zoo spolupracovala s Armádou ČR, organizací International Takhi Group a Evropským záchovným programem. Většina převozů směřovala na území zvané Přísně chráněná oblast Velká Gobi B, na jehož provozu se trojská zoo podílí a v posledních letech se zasazuje o jeho další rozvoj.

První transport koní zoo, která je příspěvkovou organizací hlavního města, v rámci projektu Návrat divokých koní uspořádala v roce 2011. Bylo to poprvé na světě, kdy nějaká zoo transport sama zorganizovala. Před rokem 2011 zoo v Troji ze svého chovu do původní domoviny poslala čtyři koně. Do Mongolska putovali spolu s koňmi z dalších zoo v letech 1998 a 2000.

Cílem transportů je ochrana druhu a obnova volně žijících populací v místě původního výskytu. Ještě na přelomu 19. a 20. století byla na středoasijských stepích a polopouštích stáda těchto lichokopytníků, zhruba na konci 60. let 20. století však nebyl ve volné přírodě zaznamenán ani jeden. Zpět na mongolské stepi se koně vrací postupně právě díky převozům z chovů zvířat v lidské péči.

Kůň Převalského je posledním žijícím divokým druhem koně. Pražská zoo je chová od roku 1932 a od roku 1959 vede mezinárodní plemennou knihu. V zoo a v její chovné a aklimatizační stanici v Dolním Dobřejově se zatím narodilo přes 230 hříbat.

WAZA Conservation Award je oceněním pro členy Světové asociace zoologických zahrad a akvárií, která sdružuje asi 400 institucí. Cena se udílí za mimořádný přínos v ochraně biodiverzity. Nominované instituce musí mít podle Dosedělové kvalitní a komplexní ochranářské programy s jasně formulovanými cíli a vynikajícími výsledky. Dosavadními držiteli WAZA Conservation Award jsou Georgia Aquarium v Atlantě (2020), Zoo Curych (2019), Taronga Zoo (2018), Monterey Bay Aquarium (2017) a Durrell Wildlife Conservation Trust (2016).