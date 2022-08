Pražská žalobkyně bude mít rok nižší plat, především kvůli nečinnosti

Brno - Kárný senát Nejvyššího správního soudu dnes snížil pražské státní zástupkyni Lucii Horákové plat o 15 procent na jeden rok. Důvodem byla především její nečinnost v několika případech a s tím spojené průtahy. Opomenula například podat návrh na zahájení řízení o uložení opatření k nápravě dítěte. Horáková v jednom případě uznala provinění, podle ní je ale kárná žaloba důsledkem šikany na pracovišti.

Horáková působí u Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 6. Kárnou žalobu na ni podal vedoucí Městského státního zastupitelství v Praze Martin Erazím, u soudu jej ale zastupoval jeho náměstek Vladimír Hackl. Navrhoval snížit Horákové plat o 30 procent na rok, což je nejpřísnější možný finanční postih.

Podle kárné žaloby šlo celkem o šest prohřešků. Horáková ve dvou věcech podle žaloby opomenula podat návrh na zahájení řízení o uložení opatření k nápravě nezletilého, který se dopustil činu jinak trestného. Tím podle žaloby ohrozila účel zákona o soudnictví ve věcech mládeže. Podle kárné žaloby také neposkytla nezbytné doplnění v případu i přes opakovanou žádost v mezinárodní právní pomoci, policie kvůli tomu musela prověřovanou trestní věc odložit. Ve čtvrtém skutku jí žaloba kladla za vinu, že se nečinnost snažila zakrýt a předstírala, že se s policií domluvila na tom, že právní pomoc už není zapotřebí, kdy záznam o dohodě vložila mezi dozorové listy. Údajné nečinnosti se týkaly i zbylé dva skutky.

"Těch šest skutků přestavuje pestrou směsici jednání, typickým případem je ale pasivita, z toho ve čtyřech případech ve formě nečinnosti. Specifický je skutek číslo čtyři, který představuje jednání, které je v rozporu s tím, jak by se měl státní zástupce chovat," uvedl Hackl.

Horáková uznala provinění v prvním z bodů. Podle ní je ale kárné obvinění důsledkem šikany na pracovišti. Řekla, že upozornila na jisté jednání své nadřízené. "Tak to celé vzniklo, hledaly se od té doby na mně chyby. Byla jsem vyzývána k tomu, abych si hledala místo jinde. Většina bodů z těch šesti ani nemůže být kárným proviněním," uvedla státní zástupkyně.

Kárný senát Horákovou uznal vinnou ve čtyřech z bodů, včetně zastírání nečinnosti. Podle předsedy senátu Petra Mikeše žalobkyně porušila své povinnosti státního zástupce, o čemž nebylo pochyb. "Kárný senát s ohledem na závažnost skutků neuvažoval o mírnějším kárném opatřením, v úvahu přicházelo snížení platu nebo odvolání z funkce. To nenavrhoval ani kárný žalobce. Dospěli jsme k závěru, že opatření ale musí být citelné, vzhledem k porušení povinností u některých skutků," uvedl Mikeš. Doplnil, že šlo především o první a čtvrtý ze skutků. Ve druhém a šestém bodě státní zástupkyni senát kárné žaloby zprostil, podle senátu nešlo o kárné provinění.

Mikeš uvedl, že se kárný senát zabýval i otázkou šikany na pracovišti, podle něj ale nejsou soudem, kterému by příslušelo tyto otázky řešit. Podle něj navíc nebylo prokázáno, že by obvodní státní zástupce nebo kolegové na kárně obviněnou vyvíjeli tlak, který by dosahoval takové intenzity, aby jí zadané úkoly zabránil plnit.

Kárný senát může ukládat za různé prohřešky státním zástupcům důtky, případně jim snížit plat až o 30 procent na dva roky. V krajním případě je trestem odvolání z funkce. Řádný opravný prostředek neexistuje, lze pouze podat ústavní stížnost, která však nemá odkladný účinek.