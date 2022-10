Pražská policie řeší vraždu, podezřelou je zřejmě středočeská zubařka

Praha - Pražská policie řeší případ vraždy. Městské státní zastupitelství v Praze věc dozoruje, potvrdil na dotaz ČTK jeho mluvčí Aleš Cimbala. Podrobnější informace nesdělil kvůli tomu, že trestní řízení je v rané fázi. Podle zdroje ČTK je podezřelou středočeská zubařka.

"Městské státní zastupitelství v Praze vykonává dozor nad zachováním zákonnosti v přípravném řízení. Trestní věc je vedena pro podezření ze spáchání trestného činu vraždy," uvedl Cimbala. "V současné době, s ohledem na zákonem stanovenou neveřejnost přípravného řízení, probíhající úkony a krátkou dobu od zahájení trestního řízení nebudeme k věci poskytovat žádné další a bližší informace," doplnil.

Za vraždu hrozí podle trestního zákoníku v základní sazbě deset až 18 let vězení. Sazba se zvyšuje na 12 až 20 let, pokud je vražda předem promyšlená. Ještě přísnější potrestání - 15 až 20 let nebo i výjimečný trest - hrozí pachatelům, kteří zavraždí více lidí či dítě nebo kteří například vraždí v úmyslu získat majetkový prospěch.